Lietuvos mokslo tarybai laikinai vadovaus buvęs VDU rektorius Juozas Augutis

Tam slapto balsavimo metu pritarė 53 parlamentarai, prieš buvo septyni, dar penki susilaikė.
Palaikyti kandidatūrą kvietęs Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas tikino, jog J. Augutis yra „universali asmenybė, labai geras organizatorius bei daug padaręs tobulinant šalies mokslo sistemą, jos finansavimą“.
Kiek anksčiau šią savaitę J. Augutis prisistatydamas Seimui tikino „neketinantis tapti nuolatiniu institucijos vadovu, o į pareigas ateinantis dėl darbų tęstinumo“.
Per laikino vadovavimo laiką jis tikino norintis atkurti dėl pirmininko nebuvimo sustojusį LMT darbą, tęsti „Tarptautinių kompetencijos centrų steigimo“ bei „Mano pirmoji tyrimų komanda“ projektų vykdymą.
Laikinojo vadovo LMT prireikė po to, kai parlamentas balandžio pabaigoje iš vadovo pareigų atleido nuo 2023-iųjų kovo šią poziciją užėmusį Gintarą Valinčių.
J. Augutis Mokslo tarybai vadovaus, kol bus paskirtas naujas jos pirmininkas.
Naujasis laikinasis pirmininkas šiuo metu eina Lietuvos mokslų akademijos viceprezidento pareigas, nuo 2015 metų vadovavo VDU.
Jis yra inžinierius technologas, matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau paskelbė konkursą LMT pirmininko pareigoms užimti, paraiškų laukiama iki gegužės 20-osios.
Kaip pažymėjo ministerija, tarybos pirmininko postą norintys užimti pretendentai turi būti įgiję mokslo daktaro laipsnį, turėti mokslinių tyrimų vykdymo, mokslo organizavimo ir tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, eksperimentinės plėtros ekspertinio darbo patirties ir bent trejus metus vadovaujamo darbo patirties.
Kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, valstybės institucijos, asociacijos ar įstaigos. Savo kandidatūras gali kelti ir patys mokslininkai.
Kaip rašė BNS, G. Valinčiaus atleidimą Vyriausybė parlamentui pateikė balandžio pradžioje, nes kiek anksčiau LMT valdyba vienbalsiai nusprendė nepatvirtinti praėjusių metų tarybos ataskaitos.
Valdyba skelbė, kad ataskaita, be kita ko, neatitinka jai keliamų kokybės reikalavimų ir valdybos lūkesčių dėl turinio, joje nėra aiškios rezultatų ir poveikio analizės, nepateikiama pagrįsta rodiklių interpretacija.
Savo ruožtu G. Valinčius sakė pasigedęs tokio valdybos sprendimo argumentų, vadino jo atleidimo teikimą nekonkrečiu, pripildytu bendrų teiginių.
Lietuvos mokslo taryba – valstybinė įstaiga, patarianti Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais, plėtojanti programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.
Mokslo tarybos pirmininką penkerių metų kadencijai skiria Seimas.
