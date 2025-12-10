Matulionis: Amerikos kariai yra ir artimiausiu metu liks Lietuvoje

„Šiandien mes neturime jokio patvirtinimo arba paneigimo (kad karių skaičius mažės – BNS). Išties Amerikos kariai yra ir artimiausiu metu jie liks. Krašto apsaugos ministerija daro viską, kad Amerikos kariai būtų dislokuoti ilgam laikui“, – trečiadienį žurnalistams Prezidentūroje sakė jis.
Patarėjas vylėsi, kad bendradarbiaujant su Varšuva pavyks užsitikrinti tolesnį JAV karių būvimą regione.
„Žiūriu pakankamai optimistiškai į tas perspektyvas, nes jeigu pastebėjote, Lietuva vertinama yra gerai įvairiais aspektais, nes esame pateikiami kaip vieni iš lyderių ir išties iš Europos dar pajėgų Amerikos išvesta yra tik viena brigada. Kaip bus vėliau, neaišku, bet aš manau, kad mūsų geografinė padėtis yra tokia, manau, kad kartu su lenkais pavyks įtikinti Amerikos pajėgų buvimo svarbą tiek Amerikos saugumui, tiek Europos saugumui“, – kalbėjo jis.
BNS skelbė, kad trečiadienį publikuotame interviu LRT premjerė Inga Ruginienė tikino, jog Lietuvai negresia šalyje dislokuojamų amerikiečių karių skaičiaus mažinimas.
„Kitais metais gynybai skirsime rekordinį finansavimą. 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto mums, kaip mažai šaliai, Lietuvai, tai yra gana didelis iššūkis. Tačiau tas iššūkis mums jau davė teigiamą rezultatą. Kitur aplink amerikiečių karių skaičius yra apkarpomas, o Lietuvai tai negresia. Mes esame savo strateginių partnerių minimi pozityviame kontekste“, – visuomeniniam transliuotojui sakė I. Ruginienė.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau šią savaitę sakė gavęs JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) laišką, kuriame Baltųjų rūmų šeimininkas teigiamai vertina Lietuvos pastangas didinti išlaidas gynybai, o tai leidžia tikėtis, jog Vašingtono dėmesys išliks.
Lietuvoje yra daugiau nei tūkstantis JAV karių.
Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai. Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Vis dėlto šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva siekia išsaugoti ar padidinti esamus pajėgumus šalyje.
Pabradės Generolo Silvestro Žukausko poligone lapkričio pabaigoje oficialiai atidarius JAV kariams skirtą karinę infrastruktūrą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad Lietuva dengs visas išlaidas, susijusias su amerikiečių karių buvimu šalyje.
Tuomet jis taip pat tikino neturintis neigiamų signalų dėl JAV karių ateities Lietuvoje.
