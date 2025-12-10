Vaitiekūnas: kompensacijų vežėjams kol kas nesvarstome, bet savo verslą ginsime

„Šiuo metu kompensacijų (vežėjams – ELTA) nesvarstėme, (…) vis dėlto turbūt reikėtų įsivertinti darant tą verslą, darant rizikingą verslą, kad gali rizikos kartais ir materializuotis ir grįžti tam tikrais nuostoliais, ne visada uždirbamas pelnas“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, pervežimus Lietuvos transporto įmonės gali vykdyti ir į Vakarų Europą – ministro duomenimis, tokie maršrutai vykdomi 80–90 proc. sektoriaus šalies įmonių.
„Tie, kurie pasirenka dirbti rizikingesne Rytų kryptimi, (…) tai yra jų verslo strategija, bet ji neišvengiamai turbūt veda prie didesnių rizikų“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„Žinoma, mes savo verslą palaikom, ginsim ir atsakomųjų priemonių Vyriausybė ieškos, jas taikys ir padės tas vadinamas fūras susigrąžinti“, – pridūrė finansų ministras.
Viešojoje erdvėje taip pat kalbama apie galimybę užšaldyti Baltarusijos Lietuvoje valdomą turtą – pavyzdžiui, Druskininkuose esančią „Belorus“ sanatoriją.
K. Vaitiekūno teigimu, Vyriausybė šiuo metu šios priemonės taikyti nesvarsto.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad europiniu formatu toliau dirbama ties galimybe sankcijas Baltarusijai prilyginti jau taikomoms Rusijai, imtis nacionalinių sankcijų, neatmetama galimybė pakartotinai uždaryti sieną.
ELTA skelbė, kad trečiadienį „Linavos“ surengtoje protesto akcijoje prie Seimo susirinko apie 70 vilkikų.
„Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas kartojo, kad pasienyje yra įstrigę tūkstančiai transporto priemonių ir ragino Vyriausybę greičiau imtis realių veiksmų, tikino, kas susiklosčiusi situacija yra kritinė.
Pasak jo, vežėjai yra nusivylę valdžios neveiksnumu, nes vilkikai pasienyje įstrigę jau pusantro mėnesio, todėl gali tekti imtis drastiškesnių priemonių – blokuoti pagrindinius kelius ir automagistrales, taip pat teikti ieškinius prieš Lietuvą ir bandyti išieškoti nuostolius.
Komentuodama protestą premjerė vežėjus ragino dėl nuostolių kompensavimo kreiptis į Baltarusiją, kritikavo „Linavos“ teikiamus, anot jos, netikslius pasienyje įstrigusių vilkikų skaičius.
Lietuvos muitinės duomenimis, Baltarusijos pasienyje šiuo metu yra įstrigusios 185 transporto priemonės su lietuviškais numeriais – iš jų 91 vilkikas ir 49 priekabos, priklausančios asociacijai „Linava“.
Tuo metu „Linava“ skelbė, kad pasienyje yra įstrigę apie 4 tūkst. Lietuvoje registruotų transporto priemonių.
Krizė Baltarusijos pasienyje kilo po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų, dėl to Vyriausybė palio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
