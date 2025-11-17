Įvardijo, kiek milijardų eurų Lietuva kitąmet gaus iš ES ir kiek turės sumokėti

Tuo metu Lietuvos įmoka į ES biudžetą turėtų siekti 0,88 mlrd. eurų, pranešė Finansų ministerija.
Anksčiau skelbta, kad 2025 metais Lietuva iš ES biudžeto turėtų gauti apie 2,49 mlrd. eurų, o šalies įmoka į ES biudžetą turėtų siekti 685,9 mln. eurų.
Daugiausia ES lėšų planuojama gauti iš Sanglaudos fondų – apie 1,47 mlrd. eurų, Bendrosios žemės ūkio politikos fondų – apie 0,82 mlrd. eurų, Europos infrastruktūros tinklų priemonės – apie 0,25 mlrd. eurų, Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymui numatyta apie 0,13 mlrd. eurų.
„Šiemet derybose Lietuvai buvo svarbu užsitikrinti ne tik pakankamus Sanglaudos politikos ir žemės ūkio srities asignavimus, bet ir reikiamą finansavimą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui bei Europos infrastruktūros tinklų priemonei“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Jis teigiamai įvertino ir tai, kad padidintas finansavimas sienų valdymo ir karinio mobilumo programoms – tai ypač aktualu Lietuvai, turinčiai vieną ilgiausių ES išorės sienų su priešiškomis valstybėmis ir susiduriančiai su hibridinėmis grėsmėmis.
