Meras papasakojo, kas vyksta Utenoje

„Gyventojai eina į priedangas, darželiuose esantys vaikai vedami į saugias vietas, Jeigu atvyko tėvai, jie turi būti kartu. Man siunčia nuotraukas, matyti, kad priedangose prisirinko nemažai žmonių“, – Eltai sakė Birštone šiuo metu esantis M. Kaukėnas.
Meras teigė, kad šiuo metu yra išvykęs į renginį su kitais šalies merais, todėl situaciją Utenoje stebi administracijos direktorius.
„Turime 314 daugiabučių, kur gyventojai gal eiti į rūsius, jau anksčiau buvo platinami žemėlapiai, informacija, kur yra priedangos“, – teigė meras.
Kaip skelbta, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Apie tai, kad, pirminiais duomenimis, į Lietuvos oro erdvę įskrido du objektai paskelbė ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Gyventojams išsiųsti pranešimai, įjungtos sirenos.
Utenos rajono gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų.
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