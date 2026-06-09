Ministras pripažino daugiau, nei buvo skelbta iki šiol: įsilaužta ir į teisėsaugos sistemas

Vidaus reikalų ministras sako, kad problemų jo darbe – daugybė. Dėl to jis ir mėgsta savo darbą.
„VRM yra tokia. Tikrai labai myliu VRM. Ir tie visi reikalai, kurie pas mus yra – yra ką veikti“, – sakė V. Kondratovičius.
Kad kibernetinės atakos prieš Lietuvą mastas toli gražu neapsiribojo tik dviem nulaužtomis Migracijos departamento paskyromis, per kurias buvo siurbiami Registrų centro duomenys, ir vėl pranešė žurnalistai.
Paaiškėjo, kad Vidaus reikalų ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose buvo įsilaužta į 50 darbuotojų paskyrų.
„Yra įtarimų dėl pašto dėžučių“, – teigė V. Kondratovičius.
Ministras menkina situaciją – esą įsilaužta tik į elektroninius paštus. Nors ir juose saugoma nevieša informacija.
„Tai yra tarnybinė, vidinė informacija. Tai nėra žmonių duomenys“, – aiškino V. Kondratovičius.
Ministras neužtikrina, o tik, remdamasis turima informacija, tiki, kad nebuvo įsilaužta giliau – į duomenų bazes, kuriose saugomi jautriausi duomenys: pasai, žmonių parašai, pirštų antspaudai ar policijos sistemų informacija.
„Tikiu, kad tokios informacijos ir nebus“, – sakė V. Kondratovičius.
Iš pradžių ministras vengė atsakyti, kurių įstaigų elektroniniai paštai buvo nulaužti. Tačiau paaiškėjo, kad nėra prasmės jų vardyti – paskyros galėjo būti perimtos visose ministerijai pavaldžiose įstaigose. Net Informatikos ir ryšių departamente, kurio pareiga – užtikrinti, kad tokių įsilaužimų nebūtų.
„Ir Vidaus reikalų ministerija, ir pats IRD, Migracijos departamentas, teisėsaugos institucijos galėjo patekti į šį sąrašą“, – teigė V. Kondratovičius.
Galbūt paskutines dienas Vyriausybei vadovaujanti Inga Ruginienė su ministru kalba griežtai.
„Ministras iš tikrųjų turi sutvarkyti daug dalykų. Yra tam tikros priemonės, ministras turi ne bėgioti, o padaryti“, – sakė I. Ruginienė.
Tačiau ar pati I. Ruginienė daro, ar tik apsimeta, kad daro? Penktadienį žurnalistams paskelbus apie dar 50 nulaužtų paskyrų, premjerė pranešė, kad kviesis ministrą pasiaiškinti. Tuo metu ministras sako, kad visa ši informacija premjerei turėjo būti žinoma dar savaitę iki tol.
„Taip, mes jau turėjome šią informaciją gegužės 22 dieną. Gegužės 27 dieną ji taip pat jau buvo žinoma“, – tvirtino V. Kondratovičius.
Skandalingai skamba ir tai, kad net pusšimtis žmonių iš vidaus reikalų sistemos galėjo patys paspausti virusais užkrėstas nuorodas. Programišiai ne įsibrovė, o buvo įleisti į kritiškai svarbią valstybės sistemą.
„Ir vėl nėra pateikiama papildomos informacijos, aiškumo, veiksmų plano. Tai rodo situaciją, kad tarsi vėl buvo naiviai tikimasi, jog klausimas savaime išsispręs“, – komentavo Seimo narys Lukas Savickas.
Arba tikėtasi, kad nebus paviešinta informacija apie dar 50 nulaužtų paskyrų.
„Informuokite, kas yra daroma, kad šios rizikos nepasikartotų. Ir vėl užlipta ant to paties grėblio“, – teigė L. Savickas.
Registrų centras pagrindinius registrus perkelia į saugesnes sistemas.
„Didžiausi registrai – Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Fizinių asmenų. Technologiškai jų migravimas užtrunka apie 2,5 valandos“, – aiškino Registrų centro IT direktorius Antanas Raguotis.
Per dvi su puse valandos visi pagrindiniai šalies registrai bus perkelti į saugesnę vietą. Tačiau tam pasirengti dėl viešųjų pirkimų, reikalavimų ir biurokratinių procedūrų prireikė dvejų metų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Tai labai senas projektas. Jį pradėjome prieš dvejus metus ir jis niekaip nesusijęs su šia situacija“, – sakė A. Raguotis.
Dėl duomenų vagystės skandalo pareigas palieka Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė.
„Nusitaikyta į IRD vadovę, bandant parodyti, kad ir vėl kraštiniu tampa dar vienos valstybės įstaigos vadovas“, – teigė L. Savickas.
V. Rukštelė ministrui apie sprendimą trauktis pranešė dar prieš dvi savaites. Tačiau ministras sako paprašęs jos dar kurį laiką tęsti darbą.
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