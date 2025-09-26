Mokyklos stojo į kovą: šie prietaisai lengvina elektroninių cigarečių paiešką mokyklose?

Vartai, primenantys įėjimus į oro uosto zonas, jau ir mokyklose. Pro juos praeina tik mokinio pažymėjimą turintys vaikai ar darbuotojai. Visa ši informacija fiksuojama ir renkama. Taip aišku, kada kas atėjo ir išėjo iš mokyklos.
„Turėjome labai didelę teritoriją ir ji buvo su daug įėjimų, išėjimų, iš tikrųjų buvo sunku viską suvaldyti. Mes, tarkime, turėjome ir automobilių stovėjimo aikštelę, kurios įvažiavimas ar išvažiavimas buvo visiškai nekontroliuojami. Įėjimai – bent trys, irgi iš visų pusių galima įeiti ar išeiti“, – šnekėjo Šiaulių „Rasos“ progimnazijos direktorė Tatjana Bakanovienė.
Šioje Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje yra ir 10 dūmų detektorių. Beveik visi įrengti atokesnėse ir vaizdo kamerų nefiksuojamose vietose – ten, kur anksčiau būdavo pagaunami elektronines cigaretes rūkantys mokiniai.
„Analizuoja oro sudėtį ir, jeigu vyksta oro kokybės pasikeitimas, jeigu ten atsiranda papildomų medžiagų – ši sistema iškart informuoja atsakingus asmenis, kad, tarkime, šioje zonoje vyksta kažkoks procesas“, – kalbėjo T. Bakanovienė.
Detektorius iškart siunčia pranešimą į atsakingų darbuotojų – dažniausiai mokyklos direktoriaus pavaduotojų ar socialinių pedagogų – telefonus. Tualetas ar persirengimo kambarys nedelsiant apžiūrimas.
„Praleidžiame didelę darbo dienos dalį tikrindamos ir žiūrėdamos, ar tikrai tai yra tikrieji įspėjimai, į kuriuos reikia reaguoti. Tikrai galime tokiu būdu ir nepamatyti tikrų atvejų, bet negalime vertinti, ar tai yra tikra, ar ne, jei nepagauname, jei neužtinkame“, – pasakojo Šiaulių „Rasos“ progimnazijos direktorės pavaduotoja Dema Juškienė.
Dūmų detektoriai mokyklose jau ne naujiena. Kas juos turi, rūkalių praktiškai nepagauna. Vienas kitas mokinys išbandė sistemą iškart, kai tik ją įdiegė, tačiau norinčių pakartoti nebėra.
„Žinoma, kad buvo, nesame išimtis. Kaip ir kitose Lietuvos mokyklose, tikrai tokių atvejų pasitaikė. Tačiau pokytis, įdiegus papildomas priemones, įvyko, dabar turime dar mažiau tų atvejų“, – teigė Šiaulių „Salduvės“ progimnazijos direktorės pavaduotoja Neringa Jokubauskienė.
„Aišku, jie ėjo, tikrino, ar tikrai įdiegėme, ar yra tie detektoriai, jiems smalsu buvo, po to didelių įvykių nesame turėję“, – sakė Šiaulių „Salduvės“ progimnazijos socialinė pedagogė Edita Ševeliovienė.
Mokinių apieškojimą ir elektroninių cigarečių radimą lengvina įsigyti metalo detektoriai. Jie supypsi, pajutę metalą. Tarkime, jei mokinys slepia elektroninę cigaretę kažkur giliau už drabužių.
„Būna įvairių situacijų: vieni sako, kad ne, tikrai nieko neturime, o būna tiesiog tyla. Tas metalo detektorius padeda mums nedaryti vadinamosios kratos“, – tikino T. Bakanovienė.
„Dažnai būna, kad batuose kažkas pypteli, ties juosmeniu pypteli, tada vaikas jaučia, kad kažkas yra – negaliu pasislėpti kažkur“, – nurodė D. Juškienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vaizdo stebėjimo kameras, rakinamus vartus, dūmų ir metalo detektorius bei narkotikų testus mokykloms finansavo Šiaulių savivaldybė. Iš pradžių beveik 200 tūkstančių skyrė keturioms progimnazijoms.
„Sumažėjo bėgimų iš pamokų, vėlavimų į pamokas“, – pabrėžė Šiaulių mero patarėjas Vincas Urbonavičius.
Bet, gavus teigiamus rezultatus, numatė dar per 300 tūkst. kitoms miesto progimnazijoms.
„Kadangi visa mokyklos teritorija stebima vaizdo kameromis ir mokyklos koridoriai, tualetuose įrengti detektoriai – tikrai naudojimas elektroninių cigarečių mokymo proceso metu yra ryškiai sumažėjęs“, – kalbėjo Šiaulių mero patarėjas.
Jei priemonės pasiteisins ir kitose progimnazijose, vėliau savivaldybė svarstys apie finansavimą kitoms miesto mokykloms – gimnazijoms.
