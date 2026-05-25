Muitinė įsigijo specialius automobilius, kurių įranga aptinka radiaciją

Muitinės departamentas pirmadienį pranešė, kad šie automobiliai sustiprins muitinės galimybes užkirsti kelią pavojingų radiologinių ir branduolinių medžiagų gabenimui.
Mobiliosios detektavimo kontrolės sistemos – tai speciali įranga, leidžianti realiuoju laiku matuoti spinduliuotės lygį judančiose transporto priemonėse ir jų gabenamuose kroviniuose. Tai svarbus įrankis muitinei, kuri kasdien kontroliuoja prekių ir transporto judėjimą šalies viduje.
Naudodama šias sistemas, muitinė gali greitai ir efektyviai patikrinti transporto priemones, neiškraunant krovinių ir nestabdant eismo. Tai leidžia operatyviai nustatyti pavojingų medžiagų buvimą, identifikuoti spinduliuotės šaltinius ir įvertinti galimą riziką, laiku užkertant kelią grėsmėms žmonių sveikatai, aplinkai bei valstybės saugumui.
MDKS taip pat stiprina prevenciją – jos atgraso nuo bandymų neteisėtai gabenti radiologines medžiagas ir padeda muitinei reaguoti į galimus tyčinius ar atsitiktinius incidentus. Su šiomis sistemomis visoje Lietuvos teritorijoje dirbs Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinių muitinių Mobiliųjų grupių postų pareigūnai, užtikrindami didesnį saugumą pagrindiniuose transporto koridoriuose ir kritinėje infrastruktūroje.
Projektas finansuojamas europinėmis lėšomis.
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