Nauja Donaldo Trumpo doktrina supurtė Europą: Lietuva – ant saugumo ribos?

Lietuvos politikos lyderiai jaučiasi įsižeidę. Iki šiol Vakarai buvo suvokiami kaip demokratijos ir žmogaus teisių gynėjai.
„Mane asmeniškai žeidžia ta prasme, kad visą laiką laikėme, kad Europa turi tokią vertybinę politiką“, – komentavo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Dabar amerikiečiams svarbiausia vertybė – Amerika. Nacionalinio saugumo strategijoje įrašytos ir kitos D. Trumpo šūkiais jau virtusios frazės.
„Amerika – vėl didi.“ Nors rūpinasi savo reikalais, ji lieka galingiausia pasaulyje.
Europos saugumas – nebeturi būti Amerikos reikalas.
„Amerika siunčia signalą – užteks. Ateina metas sočiai, turtingai Europai pačiai imtis gynybos reikalų. Ir tame matau pliusą – Europoje bus sujudėta“, – kalbėjo Pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje Eitvydas Bajarūnas.
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas naujoje D. Trumpo strategijoje įžvelgia grėsmių Lietuvai – esą amerikiečiai nebemato savęs NATO lyderiais ir skeptiškai vertina Aljanso plėtrą.
„Iš dalies atsisako lyderystės NATO aljanse, kuris yra svarbus. Tą parodo ir faktas, kai sako, kad negali būti skuboto ir atsainaus priėmimo į NATO aljansą“, – aiškino R. Motuzas.
Lietuvos politikai tebesiūlo, kad Ukrainos stojimas į NATO būtų geriausia apsauga nuo naujų Rusijos karų.
„Labai jaudina ir tai, kad parašyta strategijoje – matome, jog Rusija nebematoma grėsme“, – akcentavo R. Motuzas.
Anot jo, panašu, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir D. Trumpo požiūris į Europą sutampa.
„Kad Europa turi daug problemų – migracijos ir šiaip nesusitvarko, ir pagrindinis Rusijos interesas dėl Ukrainos karo baigties, kad nebūtų NATO plėtros. Tas interesas irgi sutampa“, – tikino R. Motuzas.
Europiečiai jau ir oficialiai įsižeidė.
„Turime skirtingas vizijas. Strategijoje Europa toliau vadinama sąjungininke, bet sąjungininkai negrasina kištis į savo sąjungininkų gyvenimą“, – komentavo Europos Vadovų Tarybos vadovas Antonio Costa.
Strategijoje daug kritikos Europai: Europai trūksta pasitikėjimo savimi, ji – ant civilizacinio išnykimo slenksčio dėl migracijos ir mažo gimstamumo; Amerikos tikslas – pakeisti Europą.
„Be abejonės, saugumo mažiau. Mums žymiai jaukiau, žinant, kad Amerika remia Europą. Amerikos buvimas čia yra nekvestionuojamas“, – pabrėžė E. Bajarūnas.
Lietuva įgyja ir pranašumų. 5 procentai BVP gynybai – tai, ką D. Trumpas pateikia pavyzdžiu.
Amerikiečių karo sekretorius Pete Hegseth, komentuodamas naująją strategiją, sakė, kad Lenkija ir Baltijos šalys sulauks ypatingo amerikiečių palankumo.
D. Trumpo strategijoje yra sakinys, kad jei Amerika nori būti galingiausia pasaulyje, reikia išlaikyti platų aljansų tinklą.
Lietuvos politikai dar tikisi pralaukti, kad nebelikus D. Trumpo, amerikiečiai grįš į Europą ir vėl stos prieš Rusiją.
„Manau, kad tai yra tik D. Trumpo laikotarpis. Nebus ilgalaikis lūžis, nes tarp Amerikos politikų buvo sujudimas ir daugiausia nepritarimas tam“, – sakė R. Motuzas.
„Po Vietnamo buvo toks pats etapas – hipiai, gėlių vaikai. Ir dabar, iš Afganistano kai išėjome“, – pasakojo Seimo narys Žygimantas Pavilionis.
Tačiau šį kartą planas „pralaukti“ gali nesuveikti – Amerika keičiasi.
„Mažėja karta, kuri žino Europą. Vyrauja kartų kaita. Pagaliau, etnine prasme – daugiau ispanakalbių žmonių“, – komentavo E. Bajarūnas.
Net ir paties D. Trumpo komandoje yra daug radikalesnių balsų nei D. Trumpas.
„Neturime įsivaizduoti, kad pragyvensime tuos keturis metelius. Įsivaizduokite, ateitų J. D. Vance – būtų dar blogiau. Tai gal visai turime ir balansuotą prezidentą“, – kalbėjo E. Bajarūnas.
D. Trumpas dabar jau ir oficialiai surašė, kad pasaulis bus tvarkomas kitaip: svarbios bus tik tos vertybės, kurios duoda naudos Amerikai.
