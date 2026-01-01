Po Maduro pagrobimo – smūgis naftos rinkai

Nafta pinga ir, panašu, pigs toliau.
„Iki 1 proc. buvo kritimas, o akcijų kainos kyla“, – sakė Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas.
„Akivaizdu, kad klausimas buvo ne tik apie narkotikus ir politiką, bet ir apie ekonomiką“, – teigė banko „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Venesueloje yra beveik penktadalis visos Žemės naftos. Šalis sėdi ant aukso statinės, tačiau tuo nesinaudoja.
„Šiandien Venesuelos gyventojai uždirba 20–30 eurų per mėnesį“, – dalijosi M. Dubnikovas.
„Donaldas Trumpas taikosi į Venesuelos naftos išteklius ir siekia kontroliuoti jos gausius naftos rezervus. Sučiupęs N. Maduro, jis paskelbė, kad Amerikos naftos kompanijos įžengs į Venesuelą, taip atskleisdamas pelno siekį“, – aiškino Fudano universiteto Amerikos studijų centro direktorius Wu Xinbo.
JAV prezidentas ne kartą sakė, jog naftos pramonė Venesueloje yra apgailėtinos būklės. Dabar jis prisiėmė gelbėtojo vaidmenį – infrastruktūros gaivinimui ruošia milijardus.
„Jei bus perimtos Venesuelos naftos atsargos, JAV dominuos naftos rinkoje“, – tvirtino M. Dubnikovas.
„Jie ilgainiui galės kontroliuoti tiek vidinę naftos, t. y. degalų, kainą Amerikoje, tiek pasaulinę naftos kainą“, – komentavo banko „Citadele“ ekonomistas.
Jei D. Trumpo užmačios pavyks, naftos pasaulyje bus išgaunama daugiau.
„Be abejo, vartotojai nuo to laimės. Naftą eksploatuojančios šalys, greičiausiai, turės vis mažiau pajamų“, – teigė Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas.
Nors žvalgytis į švieslentes pigesnių degalų dar per anksti. Skaičiuojama, jog, kol viskas pajudės, gali praeiti ir dešimtmetis.
„Tarsi JAV ir perima Venesuelos išteklių kontrolę, bet tam, kad rinkoje atsirastų pokytis, turi praeiti keleri metai“, – tvirtino A. Izgorodinas.
„Daugelis pamiršo, kad 2012 metais benzinas kainavo 5 litus, kas yra 1,70 euro. O šiandien mačiau 1,35“, – kalbėjo Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas.
Išlaidos degalams ateityje, greičiausiai, turės vis mažiau reikšmės.
„Labai tikėtina, kad po 14 metų turėsime taip pat stabilią kainą, o atlyginimai toliau augs“, – teigė M. Dubnikovas.
Tiesa, tai ne geriausia žinia persėdusiems į elektromobilius – esą jų populiarumas gali sumažėti. Tačiau E. Cicėnas ramino vairuotojus.
„Gali aplenkti visi mokesčiai, pradedant akcizais ir baigiant ekologiniais mokesčiais“, – aiškino jis.
Jei amerikiečiai ims pumpuoti naftą iš Venesuelos, manoma, kad pralaimėtojos bus dvi.
„Ilgalaikėje perspektyvoje pralaimės Kinija, nes ji perka daug naftos iš Venesuelos ir toliau ją pirks už kainą, kurią diktuos Amerika“, – pasakojo ekonomistas.
„Rusijos naftos kompanijos aktyviai dalyvauja Venesuelos naftos pramonėje. Ten jos turi akcijų ir, jei JAV ketina įgyvendinti kontrolę bei išstumti priešininkus, Rusija gali prarasti prieigą prie šios pramonės“, – tikino vyresnysis mokslo darbuotojas Clayton Seigle.
„Brent“ naftos kaina šiuo metu svyruoja apie 60 dolerių už barelį.
Naujausi komentarai