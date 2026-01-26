Venesuelos režimas nebenori klausyti Trumpo nurodymų

„Gana Vašingtono nurodymų Venesuelos politikams, leiskite Venesuelos politikai išspręsti mūsų nesutarimus bei vidinius konfliktus, gana užsienio galių“, – kreipdamasi į naftos pramonės darbuotojus rytinėje Ansoategio valstijoje sakė D. Rodriguez.
Nevyriausybinė organizacija „Foro Penal“ pranešė, kad sekmadienį Venesueloje buvo paleista daugiau nei 100 politinių kalinių, laisvę išvydusių Jungtinėms Valstijoms darant spaudimą Karakasui paleisti daugiau sulaikytųjų.
„Foro Penal“ šiandien patvirtino, kad Venesueloje buvo paleisti 104 politiniai kaliniai“, – socialiniuose tinkluose rašė ši NVO.
„Foro Penal“ pirmiau pranešė, kad sekmadienį bus paleista 80 politinių kalinių.
Jos direktorius Alfredo Romero platformoje „X“ rašė, kad jo vadovaujama organizacija tikrina visoje šalyje iš kalėjimų paleistų asmenų tapatybę.
Organizacijos „Foro Penal“ advokatas Gonzalo Himiobas sakė, kad pirmieji kaliniai buvo paleisti anksti ryte.
„Šis skaičius dar nėra galutinis ir, atlikus tolesnius patikrinimus, gali padidėti“, – toje pačioje platformoje „X“ rašė jis.
