Naujas algoritmas: Lietuvos institucijos kels budrumo lygį

Nacionalinio krizių valdymo centro pateiktas planas numato, jog po minėtų indikacijų pasirengiama stebėti oro erdvę ne tik kariuomenės, bet ir pasieniečių pajėgumais, o esant realiam pavojui pasirengiama turimomis priemonėmis neutralizuoti potencialius taikinius.
Kaip rašoma Vyriausybės išplatintame pranešime, taip pat iš anksto parengiama Gyventojų perspėjimo sistema, esant poreikiui, nedelsiant informuoti gyventojus apie pavojų tieks žinutėmis telefonuose, sirenomis bei kitomis priemonėmis.
Teigiama, jog institucijų sąveika ir veikimo metodai bus išbandyti spalio mėnesį vyksiančiose nacionalinėse mobilizacijos pratybose „Vyčio skliautas 2025“.
Kaip rašė BNS, šių ir kitų priemonių Lietuva ėmėsi po to, kai liepą į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos įskrido du dronai „Gerbera“, vienas jų nešė 2 kilogramus sprogmenų.
Kariuomenės atstovai laikosi versijos, kad abu orlaiviai pateko į Lietuvą, kai Rusijai siunčiant juos į Ukrainą, šios elektroninės kovos priemonėmis dronų skridimo trajektorija buvo nukreipta.
