Naujausia orų prognozė

Sekmadienį kai kur, didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26, vakariniuose rajonuose vietomis 15–20 laipsnių šilumos.
Pirmadienį vietomis trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 21–26, vakariniuose rajonuose kai kur 15–20 laipsnių šilumos.
Antradienį kai kur trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių, vakarų, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 15–20, pajūryje 11–14 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Balandžio 30 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas iki 20 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 4–10, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 6–8, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
