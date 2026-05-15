 Naujausia orų prognozė

Naujausia orų prognozė

2026-05-15 06:38 diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo naujausia orų prognoze.

<span>Naujausia orų prognozė</span>
Naujausia orų prognozė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Penktadienį vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos.

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 16–21, vakariniame pakraštyje 12–15 laipsnių šilumos.

Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną vakariniuose rajonuose 12–17, rytiniuose 18–23 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Gegužės 14 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 20–34 cm, stebimas Nemuno žemupyje. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 8–14, ežeruose – 9–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Šiame straipsnyje:
Orai
orų prognozė
orai Lietuvoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų