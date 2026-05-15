Naujausia orų prognozė

Penktadienį vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22, Kuršių nerijoje 14–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 16–21, vakariniame pakraštyje 12–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienį daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną vakariniuose rajonuose 12–17, rytiniuose 18–23 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 14 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 20–34 cm, stebimas Nemuno žemupyje. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–14, ežeruose – 9–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
