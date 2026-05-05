Naujausia orų prognozė: laukia kontrastai

„Nors buvo jau ir savaitgalį nemažų kontrastų, bet pirmadienį jie dar ryškiau matomi. Šiaurės vakariniame šalies pakraštyje pirmadienio pavakarę buvo vos 8–11 laipsnių, o Rytų Lietuvoje – net 25–28 laipsniai. Skirtumas – iki 19–20 laipsnių. Naujausia temperatūros prognozė šiek tiek pakrypo į šiltesnę pusę. Šiuo metu skaičiuojama, jog temperatūros kontrastai laikysis ir antradienį bei trečiadienį (šilčiausia bus pietryčiuose). Nuo ketvirtadienio pavasariška šiluma įsivyraus jau visoje šalyje. Nebus šalta kaip kad buvo balandžio gale, bet nebus ir vasariškai šilta. Laukiantiems lietaus: šią savaitę dažniau palis, bet nepanašu, jog drėgmės bus užtektinai. Nors geriau nei nieko“, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, antradienį daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, vakariniuose rajonuose daug kur 14–19, pajūryje 10–13 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių, 3–8 m/s, dieną šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, šiaurės vakaruose kai kur 2–4 laipsniai šilumos, dieną 12–17, pietrytinėje dalyje 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, šiaurės vakaruose kai kur 3–5 laipsniai šilumos, dieną 11–16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 4 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 16 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 7–15, ežeruose – 6–14, Kuršių mariose – 10–11, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
