Naujausia orų prognozė: lis, griaudės perkūnija

Sekmadienį daug kur palis, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17, Rytų Lietuvoje daug kur 18–22 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį kai kur trumpai palis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur smarkūs su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 17–22, kai kur 14–16 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį daug kur trumpi lietūs, dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 15–20, pajūryje 10–14 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 15 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 38 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–14, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 12–13, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
