Neslūgstant įtampai su Rusija, Vokietija vadovauja karinėms pratyboms Baltijos jūros regione

Vokietijos karinė vadovybė kartu su Baltijos šalių ambasadoriais ir kitų šalių karininkais ketvirtadienį Rostoko uoste stebėjo, kaip keltas, pakrautas karine technika, iš uosto išplaukia į Klaipėdą, lydimas policijos, korvetės, minų tralerio ir sraigtasparnio.
Kariniai ekspertai taip pat pademonstravo dronų perėmimą ore ir vandenyje, o virš uosto skrido „Eurofighter“ naikintuvai.
Pratybos, pavadintos „Kvadriga 2025“ („Quadriga 2025“), vyksta vadovaujant Vokietijos kariniam jūrų laivynui ir įvairiems jo daliniams. Jose taip pat dalyvauja sausumos ir oro pajėgos.
Pratybose dalyvauja daugiau nei 8 tūkst. karių iš 14 šalių, įskaitant visas NATO sąjungininkes Baltijos jūros pakrantėse, taip pat JAV, Jungtinę Karalystę, Prancūziją ir Kanadą.
Vokietijos kariuomenė teigia, kad pratybose dalyvauja 40 laivų, 20 orlaivių ir daugiau nei 1 800 kelių transporto priemonių.
Vokietijos kariuomenės, arba Bundesvero, vadas generolas Carstenas Breueris (Karstenas Brojeris) sakė, kad „šiandien mes matome, ką konkrečiai reiškia, kai Vokietija prisiima tarptautinę atsakomybę“ ir veikia kaip „patikimas NATO tiekimo centras“.
„Beveik visi tiekimo maršrutai į rytinį flangą eina per Vokietiją“, – sakė jis.
Daug metų nepakankamai dėmesio savo kariuomenei skyrusi Vokietija dabar imasi veiksmų ją stiprinti ir gegužę inauguravo brigadą Lietuvoje, kuri ribojasi su Rusijos Kaliningrado sritimi ir Maskvos sąjungininke Baltarusija, ir kurioje, kaip ir kitose regiono šalyse, neslūgsta nerimas dėl Rusijos agresijos.
Pratybos truks kelias savaites ir manoma, kad kai kurios jų dalys vyks tuo pat metu (bet ne tuose pačiuose rajonuose), kaip ir karinės pratybos „Zapad“, kurias vėliau šį mėnesį surengs Rusija ir Baltarusija. Manoma, kad pratybose „Zapad“ dalyvaus daugiau nei 13 tūkst. karių. Lietuvos žvalgybos vertinimu, jose dalyvaus iki 30 tūkst. karių.
C. Breueris anksčiau šią savaitę pabrėžė, kad „mes norime atgrasymo, nenorime eskalacijos“.
Jis įspėjo, kad Maskva gali pasinaudoti „Zapad“ pratybomis, kad pakurstytų nesaugumą ir pati įspėtų apie eskalavimą.
