Per oro pavojų – neįprasta reakcija

„Yra kokia galimybė tą nesąmonę išjungt, kad negautum tokių pranešimų!?“ – feisbuko grupėje „Pagalba Gyventojams Utenoje“ rašė vienas tautietis.
Primename, kad ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai.
Kaip sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, pirmasis įtariamas dronas pastebėtas apie 16 val. ties Pabrade, Švenčionių rajone, už kelių minučių pastebėtas ir antrasis objektas. Abu jie judėjo Utenos miesto link.
Utenos rajono gyventojai buvo įspėjami dėl drono pavojaus ir raginami skubėti į priedangas. Utenoje apie oro pavojų taip pat skelbė sirenos. Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus. Iš pradžių buvo paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Tai reiškia, kad neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje.
Dažniausiai panašiais atvejais žmonės skundžiasi, kad negauna skubių pranešimų. Tačiau šį kartą vyras reagavo priešingai, tad toks prašymas sukėlė internautų diskusiją. Kai kurie bandė klausiantįjį paprotinti, kiti jam antrino, treti šaipėsi.
„Šiuo metu Utena – RAUDONOJE zonoje. Būtina vykti į priedangą. Neverkit, kad nepaisėte kariuomenės nurodymų“, – rašė vienas internautas.
„Gauni – blogai. Negauni – blogai. Žmonėms neįtiksi“, – stebėjosi kitas tautietis.
„Dar ir sirenas teks atjungti“, – pridūrė trečias.
„Yra. Persikraustai į necivilizuotą šalį, pvz, rusiją ar baltarusiją. Ir nebegauni tokių. Ir interneto nebegauni“, – patarė dar vienas asmuo.
Tiesa, buvo ir tokių, kurie klausiančiam vyrui, padėjo: „Telefono nustatymai – pranešimai – nepaprastieji pranešimai.“
Primename, kad skelbiant apie dronų pavojų, buvo fiksuoti LT72 mobiliosios programėlės sutrikimai.
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atstovas Mindaugas Bajarūnas penktadienį teigė, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, įspėjimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais pranešimais.
„Turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius, ir iš esmės suprantame žmonių nepasitenkinimą“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje pranešė jis.
(be temos)