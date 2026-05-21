Robertas Kaunas: įtariami dronai ties Utena dingo iš radarų, vykdoma jų paieška

„Ties Utena objektai dingo iš radarų, šiuo metu vyksta paieška, yra aktyvuotas kariuomenės sraigtasparnis“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Ministras situaciją sieja su trečiadienio incidentu, kai Lietuvos oro erdvę „pažeidžia dronai, galimai siunčiami į Rusijos pusę iš Ukrainos“.
Pasak jo, įtariama, kad ir ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė ukrainietiški dronai.
Kaip sakė R. Kaunas, pirmasis įtariamas dronas pastebėtas apie 16 val. ties Pabrade, Švenčionių rajone, už kelių minučių pastebėtas ir antrasis objektas. Abu jie judėjo Utenos miesto link.
„Turime naują realybę – netoli Baltijos valstybių skrenda orlaiviai, kurie yra skirti atakuoti taikinius Rusijoje“, – teigė ministras.
„Kadangi dronai skrenda netoli Baltijos valstybių, dėl elektroninių kovos priemonių, panašu, kad dronai yra numušami nuo kurso ir tada jie skrenda nekontroliuojamai“, – pridūrė jis.
Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas sakė, kad ketvirtadienį visą dieną didelis aktyvumas buvo stebimas Latvijos oro erdvėje, kaimyninė šalis kiek anksčiau buvo paskelbusi oro pavojų, taip pat Baltarusijoje buvo matyti šios šalies oro pajėgų judėjimas.
Nustačius dronų požymių turinčius objektus, buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos – iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakelti du naikintuvai.
„Buvo dvi atžymos, jos yra kvalifikuojamos kaip galimi dronai. Jos dingo, vizualiai stebimos nebuvo, tai tiek yra informacijos šiuo metu“, – sakė karininkas.
Pasak G. Premenecko, iš radarų stebėjimo lauko dingusių orlaivių paieškos šiuo metu vykdomos Utenos rajone.
Gynybos štabo viršininko teigimu, oro policijos misiją vykdantys Rumunijos F-16 naikintuvai nuvyko į galimai dronų buvimo vietas, apie pusvalandį vyko intensyvi paieška.
„Naikintuvai dronų nefiksavo nei vizualiai, nei savo techninėmis priemonėmis. Oro sąlygos yra gana sudėtingos, (...) tame aukštyje, kuriame buvo fiksuojamos atžymos, yra debesys, tikrai buvo labai apsunkintas jų identifikavimas“, – kalbėjo Gynybos štabo viršininkas.
Karininko teigimu, besikartojantys incidentai rodo, kad gyventojų perspėjimo algoritmai veikia, tačiau skirtingos gamtos sąlygos, incidentų intensyvumas kelia iššūkius tarnyboms rasti bepiločius.
Kaip rašė BNS, Utenos apskrityje ketvirtadienį buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus du įtariamus dronus.
Dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį, tuo metu sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse, Suomijoje.
(be temos)
(be temos)