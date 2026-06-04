 Orų prognozė: kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija

Orų prognozė: kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija

2026-06-04 06:44 diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba dalijasi naujausia orų prognoze.

<span>Orų prognozė: kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija</span>
Orų prognozė: kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija / R. Riabovo / BNS nuotr.

Ketvirtadienį bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis, daugiausia pietvakariuose, trumpi lietūs. Kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, Kuršių nerijoje 17–19 laipsnių šilumos.

Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 17–20 laipsnių šilumos.  

Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Birželio 3 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 17 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 16-17, Baltijos jūroje – 11–15 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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