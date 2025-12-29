Panevėžio rajone planuojama atnaujinti aštuonias priedangas, įsigyti elektros generatorių, neštuvų

Kaip pirmadienį pranešė savivaldybė, siekiant stiprinti gyventojų saugumą ir pasirengimą krizinėms situacijoms bei ekstremaliesiems įvykiams, bus įgyvendinami du projektai, kurie kainuos 228 tūkst. eurų.
Atnaujinant priedangas ketinama didinti jų atsparumą, gerinti techninę būklę ir pritaikyti jas riboto judumo asmenims. Jose prieglobstį galės rasti iki 1 tūkst. gyventojų.
Priedangos įrengtos Ramygalos ir Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse, Ramygalos socialinės globos namuose, Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Raguvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Skruzdėliukas“ bei Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyriuje.
Šiose priedangose bus įrengti evakuaciniai išėjimai su apšvietimu, vėdinimo, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos arba autonominiai dūmų detektoriai.
Be kita ko, planuojama įsigyti vikšrinius laiptų kopiklius, elektros generatorius, langus sustiprinti apsaugine plėvele ir aprūpinti priedangas būtinomis pagalbos priemonėmis – pirmosios pagalbos rinkiniais, neštuvais, žibintuvėliais, gesintuvais ir kita įranga.
Kitu projektu ketinama įsigyti kolektyvinės apsaugos statiniams reikalingą įrangą – apie 1,7 tūkst. sulankstomų lovų, tiek pat miegmaišių ir 2 stacionarius generatorius.
Planuojama įrangą sandėliuoti savivaldybės patalpose, o kilus krizei ar ekstremaliajai situacijai ją skirti Dembavos progimnazijai ir Raguvos gimnazijai.
Priedangų atnaujinimo darbai bei įrangos įsigijimas bus finansuojamas Valstybės gynybos fondo lėšomis.
