Parlamente – netikėtos kliūtys dėl pranešėjo komisijos išvadų panaikinimo

Seimo pirmininko Juozo Oleko siūlymu, nutarta padaryti pertrauką iki ketvirtadienio svarstant šį klausimą.
Antradienį Seimas svarstė NSGK priklausančių socialdemokratų parengtus du Seimo nutarimų projektus, kuriais siūloma atšaukti vadinamosios pranešėjo komisijos sudarymą ir Seimo patvirtintas išvadas.
Šiose išvadose kalbama apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, galimą baltarusiškų trąšų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai, jo aplinkai.
NSGK pirmininkas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius sakė, kad panaikinti praėjusios kadencijos Seimo sprendimą sudaryti laikinąją komisiją tirti VSD pranešėjo informaciją ir jos patvirtintas išvadas reikalauja Konstitucinio Teismo sprendimas, kuriuo šie Seimo sprendimai pripažinti antikonstituciniais.
Konservatorius Mindaugas Lingė pasiūlė socialdemokratų projektą dėl išvadų panaikinimo papildyti punktu, kad visa medžiaga, surinkta atliekant parlamentinį tyrimą, būtų perduota archyvui saugoti neribotą laiką.
„Surinkta medžiaga buvo svarbi, ji tebėra aktuali, ir žinoti tiek visuomenės teisė, tiek Seimo narių teisė priimant sprendimus turi būti išlaikyta“, – teigė M. Lingė.
Šiam siūlymui antradienį Seimo salėje pritarta. Už jį balsavo 55 Seimo nariai, 33 buvo prieš, susilaikė 17 politikų.
Už M. Lingės pasiūlymą daugiausia balsavo konservatoriai ir „aušriečiai“. Pavienių palaikančiųjų buvo ir kitose frakcijose.
Po šio balsavimo NSGK pirmininkas R. Sinkevičius paprašė, kad nutarimo projektai būtų grąžinti komitetui apsvarstyti iš naujo.
BNS rašė, kad praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims, galimą baltarusiškų trąšų verslo įtaką prezidentui G. Nausėdai.
Šios komisijos veikloje tuometiniai opozicijos atstovai, dabar esantys valdžioje, dalyvauti atsisakė, jie ir kreipėsi į KT.
Po penkis mėnesius trukusio tyrimo 2024 metų kovą Seimo komisija konstatavo, kad prezidentas G. Nausėda yra pažeidžiamas ir galėjo sulaužyti priesaiką neatsakydamas į komisijos klausimus.
Komisija teigė gavusi duomenų, kad kelios dešimtys asmenų iš tuometinio kandidato G. Nausėdos aplinkos buvo susiję su baltarusiškų trąšų verslu, Rusijos ir Baltarusijos žvalgybų tarnybomis, palaikė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos diplomatais ir pan. Anot tyrėjų, tai daro prezidentą pažeidžiamą.
Komisija taip pat skelbė surinkusi duomenų, kad „kai kurie su baltarusiškų trąšų verslu susiję asmenys bandė tapti ir tapo nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių valstybės įstaigų vadovais bei išrinktojo prezidento patarėjais“.
Tyrėjų teigimu, apie G. Nausėdos aplinkos ir riziką keliančių asmenų ryšius buvo žinoma tuomečiam VSD direktoriui Dariui Jauniškiui, „tačiau šią informaciją jis nuo komisijos ir sprendimų priėmėjų nuslėpė“.
Išvadose taip pat konstatuota, kad 2019 metais D. Jauniškis talkino G. Nausėdai rinkdamas žvalgybinę informaciją apie jo komandą ir rėmėjus, o šių asmenų sąrašą žvalgyba gavo iš paties G. Nausėdos arba jis buvo perduotas jo pavedimu.
Be to, dokumente nurodyta, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Linas Pernavas piktnaudžiavo pareigomis neteikdamas duomenų Seimo komisijai apie vykdytą kriminalinės žvalgybos tyrimą, o D. Jauniškis teikė klaidinančią informaciją Seimo komisijai.
Generalinės prokuratūros, VSD ir STT vadovai kaltino Seimo komisiją šališkumu, įgaliojimų viršijimu, spaudimo darymu.
Anot jų, Seimo komisija, darydama išvadas, neatsižvelgė į dalį pateiktų dokumentų, liudijimų, ignoravo faktus, reikalavo pateikti kriminalinės žvalgybos medžiagą, nors tai daryti tarnyboms draudžia įstatymas.
Dėl to tarnybų vadovai Seimo tyrimo komisiją apskundė Seimo Etikos ir procedūrų komisijai. Ši konstatavo, kad atliekant parlamentinį tyrimą pažeistas Seimo statutas, Politikų veiklos etikos kodeksas.
Pats G. Nausėda visuomet kategoriškai neigė prašęs VSD tikrinti jo aplinką.
Praėjusių metų birželį KT konstatavo, kad 2023 metų spalį Seimas, formuluodamas tyrėjams užduotis, o vėliau patvirtindamas jų išvadas, pažeidė konstitucinio atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principus.
