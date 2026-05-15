Planuoja protestus dėl atleistos etikos mokytojos

„Į protesto akcijas bus kviečiami pedagogai, švietimo bendruomenė ir visi žmonės, kuriems rūpi teisingumas, darbuotojų teisės ir valstybės demokratiniai pagrindai. Mes negalime likti pasyvūs. Teisingumas negali tapti pasityčiojimu, o pilietinė visuomenė – stebėtoja, kai griaunamas pasitikėjimas teisės viršenybe“, – penktadienį išplatintame pranešime nurodo profsąjunga.
„Šiandien kalbame ne tik apie Meilę Platūkienę. Kalbame apie visų mokytojų saugumą ir apie tai, kad Lietuvoje teisė tarnautų teisingumui, o ne galingųjų savivalei“, – pabrėžia LŠDPS.
Kaip informuoja LŠDPS, protestai vyks birželio 12–14 dienomis. Sprendimas juos surengti, anot profsąjungos, priimtas ketvirtadienį vykusio visuotinio LŠDPS susirinkimo metu.
Kaip pabrėžia profsąjunga, darbo ginčų komisija sprendimą atleisti pedagogę pripažino neteisėtu.
„Gegužės 8 dieną Darbo ginčų komisija paskelbė aiškų sprendimą – tuometinio laikinai direktoriaus pareigas ėjusio A. Kirilovo sprendimas atleisti etikos mokytoją ekspertę Meilę Platūkienę buvo neteisėtas. Vis dėlto tai teisingumo neatkūrė“, – teigiama pranešime.
Kaip skelbta, profsąjunga oficialiai kreipiasi į Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos laikinai einantį direktoriaus pareigas Donatą Vasiliauską ir Alytaus miesto merą, siūlydama nedelsiant imtis veiksmų teisingumui atkurti ir grąžinti mokytoją į darbą.
LŠDPS taip pat nurodo, kad dėl susiklosčiusios situacijos kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydama tarpininkauti sprendžiant konfliktą.
ELTA primena, kad konfliktas Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje įsižiebė buvusiam mokyklos vadovui Aleksandrui Kirilovui atleidus etikos mokytoją M. Platūkienę.
Naujausi komentarai