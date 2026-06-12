Po galingos audros – specialistų patarimai gyventojams

– Škvalas, kruša ir kiti stichijos elementai. Kokie didžiausi pavojai kyla gyventojams dėl šių reiškinių?
– Dažniausiai tokiose situacijose balkonuose, terasose ar kiemuose pakyla nepritvirtinti daiktai, todėl rekomenduojame juos sutvirtinti arba įnešti į vidų. Taip pat gali atsidaryti tinkamai neuždaryti langai, būti išplėštos durys, pakelti stoglangiai. Grėsmė kyla ir automobiliams, paliktiems po medžiais, nes yra tikimybė, kad medis gali nuvirsti. Jeigu matote, kad kyla stiprus vėjas ar audra, rekomenduojame sustoti saugioje vietoje ir įvertinti situaciją.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Jeigu audra užklumpa kelionėje, ką patartumėte vairuotojams? Sustoti ir pralaukti ar važiuoti lėčiau?
– Mano rekomendacija būtų stebėti situaciją. Kaip ir numato Kelių eismo taisyklės, vairuotojas turi galvoti kelis žingsnius į priekį. Matydamas audros padarinius ar stiprėjantį vėją, jis turėtų įvertinti aplinkybes ir pasirinkti saugiausią sprendimą. Vienais atvejais gali būti saugiau sustoti šalikelėje ir likti automobilyje, kitais – ieškoti saugesnės vietos. Jeigu prasideda kruša, taip pat gali atsirasti papildomų grėsmių. Jei yra galimybė, galima sustoti po tiltu ar kitoje saugesnėje vietoje, tačiau visada būtina laikytis Kelių eismo taisyklių ir įvertinti situaciją.
– O ką daryti pėstiesiems, jei audra užklumpa lauke?
– Pėstieji turėtų kuo greičiau ieškoti pastogės ir pasitraukti į saugią vietą. Taip pat norėčiau priminti gyventojams atkreipti dėmesį į tuos, kurie negali savimi pasirūpinti – neįgaliuosius, vyresnio amžiaus kaimynus ar artimuosius. Juos reikėtų informuoti apie artėjančią audrą ir, jei reikia, padėti pasitraukti iš pavojingos vietos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus su vežimėliu yra lauke, reikėtų padėti jam grįžti į saugią patalpą.
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