Po merginų nužudymų Kaune ragina spręsti femicido klausimą

Žmogaus teisių atstovų teigimu, imtis iniciatyvos paskatino pastarąją savaitę Kaune įvykdyti dviejų merginų nužudymai.
„Dviejų merginų nužudymai Kaune yra susiję su požiūriu į moteris. Jeigu norime, kad moterys nepatirtų smurto ir nužudymo grėsmės, turime ne tik tobulinti teisinę bazę, bet ir mokyti vaikus apie vienodą berniukų ir mergaičių vertę. Stambulo konvencija įpareigoja užtikrinti abu dalykus. Ratifikuokime ją nedelsiant“, – pranešime sakė Lygių galimybių plėtros centro direktorė Virginija Aleksejūnė.
Organizacijos atkreipia dėmesį, kad, nors nužudymų skaičius Lietuvoje pastaraisiais metais mažėjo, su moterų mirtimis susijusi statistika verčia sunerimti.
Pastebima, kad 2019–2023 metų laikotarpiu nužudytų vyrų skaičius mažėjo, o nužudytų moterų skaičius padidėjo (2019 m. – 22, 2023 m. – 27). Absoliuti dauguma moteris žudžiusių asmenų yra vyrai.
Savo ruožtu Lietuvos žmogaus teisių centro advokacijos vadovė Monika Guliakaitė-Danisevičienė pabrėžia, kad, atsižvelgus į „Eurostat“ 2023 metų statistiką, Lietuva pagal nužudytų moterų skaičių artimoje aplinkoje, tenkantį 1 mln. gyventojų, užėmė antrą vietą tarp kitų Europos Sąjungos valstybių.
„Ši statistika rodo, kad esamos priemonės nėra pakankamos smurtui prieš moteris, pasibaigiančių jų mirtimis, užkardyti. Reikalingos specializuotos priemonės, tokios kaip Stambulo konvencijos ratifikavimas bei femicido kriminalizavimas atskiru BK straipsniu“, – teigė ji.
Kreipimasis išsiųstas Seimo pirmininkui Juozui Olekui, ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei ir parlamento nariams. Jį inicijavo Žmogaus teisių organizacijų koalicija, kuriai priklauso trylika žmogaus teisių srityje veikiančių organizacijų.
