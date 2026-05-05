Policija pranešė apie reidus gegužę

Gegužės 4–10 d. – krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Ši priemonė inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) ir vykdoma daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgų.
Gegužės 14–17 d. – transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
Gegužės 19–21 d. – privalomų saugos priemonių (saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų) naudojimo kontrolė. Taip pat vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos), kontrolė.
Gegužės 25–27 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
Gegužės 29–31 d. – elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių, motorinių dviračių vairuotojų kontrolė (policijos dėmesys, ar laikomasi Kelių eismo taisyklių VIII ir VIII(1) skyrių nuostatų: ar naudojami saugos šalmai, ar elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis nevažiuojama dviese, ar nepilnamečiai nesinaudoja šiomis transporto priemonėmis, nesulaukę reikiamo amžiaus, ar maisto kurjeriai, vairuodami dviračius, elektrines mikrojudumo priemones, elgiasi drausmingai ir pan.).
Policija primena, kad gegužę eismas tampa intensyvesnis, prasideda kelionių sezonas. Rekomenduojama prieš ilgas keliones ilsėtis, nevažiuoti pavargus.
Eismo sąlygomis galite iš anksto pasidomėti portale www.eismoinfo.lt
