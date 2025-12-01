Policija skelbia apie gruodžio reidus: į ką atkreips dėmesį?

Gruodžio 1–3 d. – pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
Gruodžio 4–6 d. ir 26–29 d. – transporto priemonių, tarp jų dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
Gruodžio 7–9 d. – pėsčiųjų, dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė (matomumą gerinančių saugos priemonių – atšvaitų, ryškiaspalvių liemenių su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančių žibintų – naudojimas tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui).
Gruodžio 10–12 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
Gruodžio 15–21 d. – vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė (inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network).
Gruodžio 22–24 d. – pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, kontrolė.
Priemonės bus vykdomos valstybinės (magistraliniuose, krašto, rajoniniuose) ir vietinės reikšmės keliuose, policijos pareigūnai taikys viešąjį, neviešąjį ar mišrųjį patruliavimo būdus.
Apskričių vyriausieji policijos komisariatai savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas eismo dalyvių kontrolės priemones.
