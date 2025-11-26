Premjerės pastabų sulaukęs Paulauskas: per dažnas komunikavimas kenkia tyrimams

A. Paulauskas trečiadienį Eltai sakė, kad pastabą apie būtinybę aktyviau komunikuoti dėl teisėsaugos veiksmų kovojant su kontrabanda jis jau anksčiau yra gavęs iš I. Ruginienės patarėjų komandos. Policijos vadovas teigė suprantantis poreikį visuomenei pranešti apie atlikus darbus, tačiau kartu perspėja, jog dažnas kalbėjimas viešai gali pakenkti teisėsaugos operacijoms.
„Mes vykdome tam tikras aktyvias prevencines priemones toje srityje (tyrimuose dėl kontrabandos –ELTA). Aišku, nemanau, kad tai yra mūsų nuopelnas, jog antra diena balionai neskrenda. Tiesiog yra premjerės noras, kad mes kuo daugiau viešintume tuos (kovos su kontrabanda – ELTA) rezultatus. Aš esu ne tik premjerei, bet ir kitiems politikams sakęs: suprantu, kad yra noras Lietuvos žmonėms nuolat komunikuoti, kad yra daromi darbai, bet suprantu, kad per dažnas ir per daug detalus mūsų komunikavimas kenkia tyrimas. Iš tyrėjų susilaukiu prašymų nekalbėti apie tai, patylėti apie tai“, – Eltai komentavo A. Paulauskas.
Tiesa, jis visgi pažadėjo atsižvelgti į premjerės pastabą ir surasti būdą, kaip reguliariai informuoti visuomenę apie kovos su kontrabanda rezultatus.
„Girdime ir premjerės norą, tad stengsimės, kiek įmanoma, nekenkiant tyrimams, tą komunikaciją daryti“, – pabrėžė A. Paulauskas.
Policijos vadovas tvirtino, jog šiuo metu pareigūnai aiškinasi asmenis ir jų grupes, kurie yra susiję su kontrabanda.
„Mes aiškiau matome jų (su kontrabanda susijusių asmenų – ELTA) vidaus sąsajas, kas, su kuo susiję, kiek tos grupės tarpusavyje yra susijusios, kiek jos veikia atskirai. Visa tai jau ryškėja“, – aiškino policijos generalinis komisaras.
Pasigedo Paulausko aktyvumo, pranešant apie tyrimų rezultatus
Į Lietuvą ir toliau skrendant kontrabandiniams balionams, premjerė I. Ruginienė trečiadienį sakė reikalausianti iš policijos generalinio komisaro A. Paulausko dažnesnės komunikacijos apie kovos su šia neteisėta veikla rezultatus.
„Aš tikiuosi, kad policijos vyriausiasis komisaras galės – ir norėčiau, ir reikalaučiau – kad dažniau išeitų ir su jumis bendrautų ir pasakytų apie kiekvienos dienos rezultatus“, – trečiadienį Vyriausybė žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Tų rezultatų yra. Gali būti, kad mes labiau susitelkę į darbus ir mažiau pasakome, o kai kurių dalykų gal ir ne visai galime pasakyti. Bet kiekvieną dieną institucijos dirba“, – akcentavo ji.
Pasak jos, institucijos dirba intensyviai, siekdamos užkardyti kontrabandinę veiklą. Premjerės teigimu, jau atlikta 30 kratų, sulaikyti 6 asmenys.
Tai tęsis ir toliau.
„Tai tęsis ir toliau“, – sakė ji pridurdama, kad apie tai bus aptariama ir ketvirtadienį įvyksiančiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje.
Kaip skelbta praeitą savaitę, Lietuvos pasieniečių koordinuojamos operacijos visoje šalyje metu buvo sulaikyti su kontrabanda susiję asmenys.
Operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.
Kratų metu rasta ginklų, kontrabandinių cigarečių bei neteisėtų rūkalų gabenimui oru skirtų GPS įrenginių.
Iki šios operacijos jau buvo nustatyta daugiau nei 100 asmenų, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru.
Teisėsaugos duomenys rodo, kad šiemet per devynis šių metų mėnesius daugiau apie 80 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius.
Iš viso sulaikyta virš 1,3 mln. cigarečių pakelių atgabentų oru.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu sudaryta Jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba Valstybinė sienų apsaugos tarnyba, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
