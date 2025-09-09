Prezidentūra: išsiuntus karius į Ukrainą, Lietuva prašytų partnerių dislokuoti daugiau pajėgų šalyje

„Mes turime kompensuoti (praradimus – BNS) tokiu atveju ir esu įsitikinęs, kad jeigu skirsime tam tikras pajėgas, bus sprendimas dėl kitų šalių pajėgų galbūt dislokavimo Lietuvoje tam, kad neatsirastų problemų mūsų gynybos, atgrasymo politikoje“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
Pasak jo, apie papildomų pajėgumų dislokavimą būtų kalbama „tiek NATO viduje, tiek su kai kuriomis kitomis sąjungininkėmis“.
26 Vakarų šalys praėjusią savaitę pareiškė galinčios prisidėti prie Ukrainos saugaus garantijų, kai tik bus nutraukta ugnis šioje Rusijos invazijos kamuojamoje valstybėje.
Rugpjūtį prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva pasirengusi remti taikos palaikymo misiją Ukrainoje, bet siųsti į ją karių gali ir neprireikti.
Anksčiau jo patarėjas Dainius Žikevičius Afganistano taikos misiją jau buvo įvardijęs kaip orientacinę galimam Lietuvos karių skaičiui Ukrainoje. Paprastai į Afganistaną būdavo siunčiama iki kelių šimtų karių.
