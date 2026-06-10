Prezidentūra – prieš trijų brandos egzaminų reikalavimo atestatui gauti atšaukimą

„Trys egzaminai tikrai turėtų likti“, – Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje trečiadienį sakė prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė.
„Prezidento įsitikinimu, vis dėlto toks nuolatinis kaitaliojimas, tai du, tai trys, (...) tikrai nepadeda nei mokykloms, nei mokyklų vadovams, nei mokiniams, šeimoms jaustis saugiau. Dėl to mes manytume, kad vis dėlto neturėtumėme taip skubėti keisti. Galim diskutuoti galbūt apie atidėjimą“, – kalbėjo ji.
Tokią poziciją palaikė ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas.
„Buvo rengtasi nuosekliai, buvo žinoma iš anksto, kad tai bus. Ir aš siūlyčiau telktis ne kažkokių egzaminų panaikinimo privalomų, o telktis, kaip padaryti, kad mokiniai išlaikytų tuos egzaminus“, – tikino jis.
Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė palaikanti projektą. Anot jos, atšaukiant turėjusį įsigalioti reikalavimą siekiama stabilizuoti ir subalansuoti esamą sistemą.
„Palaikyčiau iš tikrųjų įstatymo projektą ir argumentuočiau tuo, kad visgi ruošiantis ir valstybinių brandos egzaminų pagrindinei reformai, aš visada akcentuoju, kad nebuvo numatytas subalansuotas ir išdiskutuotas tos reformos įgyvendinimo laikas. Viskas buvo labai skubota ir tie pokyčiai irgi numatyti, neįvertinant to laiko, pasiruošimo. Tiems dviem, ir trims egzaminams pasiruošti tikrai buvo labai mažas laikotarpis numatytas“, – posėdyje kalbėjo ministrė.
Kaip rašė BNS, pagal grupės socialdemokratų projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus.
Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.
Šiuo metu norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą, pasirinktą mokinio. Socdemai siūlo ir toliau taikyti šį reikalavimą.
Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas.
Šis turėjo būti taikomas tiek mokiniams, besimokantiems gimnazijose, tiek mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose.
Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą.
Naujausi komentarai