Prezidentūros biudžetas auga 11 proc. iki daugiau nei 10 mln. eurų

Tai yra maždaug 11 proc. daugiau nei šiemet. 2025 metais Prezidento kanceliarijos biudžetas siekia beveik 9,1 mln. eurų.
„Asignavimų augimas Valstybės biudžeto projekte yra susijęs su viršvalandinio darbo, darbo poilsio ir švenčių dienomis apmokėjimu ir kitąmet planuojamais pasirengimo pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai renginiais“, – BNS nurodė prezidento Gitano Nausėdos komunikacijos grupė.
Prezidentūros biudžetas auga sparčiau nei kitų pagrindinių šalies valdymo institucijų – Vyriausybės ir Seimo – kanceliarijų.
Asignavimai parlamentui kitąmet sieks daugiau nei 55 mln. eurų, lyginant su beveik 54,3 mln. eurų šiemet.
Vyriausybės kanceliarijos biudžetas 2026 metais bus beveik 23,1 mln. eurų, šiemet jis siekia kiek daugiau nei 22,8 mln. eurų.
BNS rašė, kad Finansų ministerija prašė institucijų taupyti išlaidas valdymui, kad kitąmet būtų galima daugiau lėšų skirti krašto apsaugai. Ministerija yra nurodžiusi, kad biudžetinės įstaigos vidutiniškai susimažino valdymo kaštus 5 procentais.
Prezidentūra BNS neatsakė į klausimą, ar pateko tarp institucijų, kurių buvo prašyta sumažinti valdymo išlaidas ir kiek pavyko atsižvelgti į šį prašymą.
Kitų metų valstybės biudžetą toliau svarstys Seimas.
