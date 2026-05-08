Prieš Pergalės dienos minėjimą – įspėjimas iš VSD

Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti „prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie, tikėtina, bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimtį sovietinių karinių paradų muzika, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų“.
VSD pažymi, jog kapinėse garsiai leidžiama sovietinių karinių maršų muzika yra nederama artimųjų atminimui puoselėti, susikaupti skirtoje sakralinėje erdvėje.
„Atvirai ir garsiai kapinėse leidžiama sovietinių paradų ir maršų muzika gali kelti socialines įtampas, ideologiniu ir vertybiniu pagrindu kurstyti konfliktus ir nesutarimus“, – rašoma penktadienį departamento feisbuke paskelbtame įraše.
Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją.
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 metais šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.
Tuo metu Rusija ir kai kurios kitos sovietų valdytos valstybės pergalę Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją mini gegužės 9-ąją.
