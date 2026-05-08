 Prieš Pergalės dienos minėjimą – įspėjimas iš VSD

Prieš Pergalės dienos minėjimą – įspėjimas iš VSD

2026-05-08 10:23
BNS inf.

Rusijoje šeštadienį minint Antrojo pasaulinio karo Pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas (VSD) praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje.

<span>Prieš Pergalės dienos minėjimą – įspėjimas iš VSD</span>
Prieš Pergalės dienos minėjimą – įspėjimas iš VSD / L. Balandžio / BNS nuotr.

Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti „prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie, tikėtina, bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimtį sovietinių karinių paradų muzika, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų“.

VSD pažymi, jog kapinėse garsiai leidžiama sovietinių karinių maršų muzika yra nederama artimųjų atminimui puoselėti, susikaupti skirtoje sakralinėje erdvėje.

„Atvirai ir garsiai kapinėse leidžiama sovietinių paradų ir maršų muzika gali kelti socialines įtampas, ideologiniu ir vertybiniu pagrindu kurstyti konfliktus ir nesutarimus“, – rašoma penktadienį departamento feisbuke paskelbtame įraše.

Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją.

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 metais šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.

Tuo metu Rusija ir kai kurios kitos sovietų valdytos valstybės pergalę Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją mini gegužės 9-ąją.

Šiame straipsnyje:
Pergalės diena
gegužės 9 d.
Valstybės saugumo departamentas
provokacijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Tiur-ma
susemti visus vatnikus vatos raduose-paraduose ir tiurmopi
3
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų