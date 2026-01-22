Reaguojant į sudėtingą situaciją Ukrainoje – Lietuvos sprendimas

„Kyjive oro temperatūrai jau kurį laiką nukritus iki žemų minusinių temperatūrų ypač naktimis, tūkstančiai gyventojų susiduria su realia grėsme sveikatai ir gyvybei. Todėl elektros generatoriai tampa gyvybiškai svarbia humanitarinės pagalbos priemone. Lietuva buvo ir liks patikima Ukrainos sąjungininkė bei paramos teikėja“, – išplatintame pranešime teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Pasak KAM, perduodamo Ukrainai elektros generatoriaus vertė – daugiau nei 2 mln. eurų. Ši parama skirta užtikrinti būtiniausių paslaugų – šilumos, elektros energijos ir kritinės infrastruktūros – nepertraukiamą veikimą.
Pasak premjerės Ingos Ruginienės pirmoji generatorių siunta jau ketvirtadienį išvyksta į labiausiai pažeistas Ukrainos vietoves, kuriose elektros tiekimo sutrikimai daro tiesioginę įtaką gyvybiškai svarbių funkcijų.
„Sprendimas priimtas operatyviai, reaguojant į skubų Ukrainos institucijų kreipimąsi ir atsižvelgiant į esamą situaciją energetikos sektoriuje. Parama teikiama solidarumo ir nuoseklios Lietuvos paramos Ukrainai kontekste, siekiant stiprinti šalies atsparumą ir gebėjimą užtikrinti bazinius gyventojų poreikius“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigė I. Ruginienė.
Ministerijos teigimu, šis sprendimas atitinka nuoseklų Lietuvos įsipareigojimą teikti Ukrainai visapusišką paramą. 2026 metais Lietuvos parama Ukrainos gynybos poreikiams sieks 223 mln. eurų, teikiant skubią paramą ginkluote, amunicija, kariniu rengimu bei kitose srityse.