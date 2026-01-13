 Robertas Kaunas galimą poligoną Kapčiamiestyje šią savaitę aptars su Lenkijos gynybos ministru

2026-01-13 19:05
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šią savaitę aptars Lietuvos planus steigti poligoną Kapčiamiestyje, Lazdijų rajone, su Lenkijos gynybos ministru Wladyslawu Kosiniaku-Kamyszu (Vladislavu Kosiniaku-Kamišu).

„Su Lenkijos gynybos ministru aš susitinku sausio 16 dieną, toks yra mūsų vizitas, ir viena iš temų bus (Kapčiamiesčio – BNS) poligono klausimas, be abejo, mes jį aptarsime“, – LRT laidai „Dienos tema“ antradienį sakė R. Kaunas

„Šiandien mes turime mums nedraugiškos valstybės poligoną Baltarusijoje, kuris lygiai taip pat yra veidrodinis, lygiai taip pat netoli nuo Lietuvos ir Lenkijos. Gyventojai, kurie akcentuoja, kad girdės papildomą triukšmą, jie jau girdi tą triukšmą, tiktai iš priešiškos valstybės. Tai turėtų, manau, neraminti“, – sakė jis.

Kaip rašė BNS, Valstybės gynimo taryba siūlo pietų Lietuvoje, Kapčiamiestyje, steigti naują karinį poligoną. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, ši teritorija, besiribojanti su Lenkija ir esanti Suvalkų koridoriaus dalyje, yra tinkamiausia, siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.

KAM teigimu, sprendimas steigti poligoną bus priimtas tik išklausius gyventojų. Valstybės gynimo taryba poligono steigimo klausimą svarstys pakartotinai, o galutinį sprendimą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo priims Seimas šių metų pavasarį.

Šią savaitę kalbėti su gyventojais į Kapčiamiestį vyks prezidentas Gitanas Nausėda.

 

