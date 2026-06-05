Robertas Kaunas: jei tai žiurkių lenktynės, tai tada Lietuva pirmauja

„Manau, kad kartu visi regioniškai parodysime, kad geriausia vieta JAV Europoje yra būtent Rytų Europos dalis“, – penktadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Anot jo, jei situacija regione siekiant užtikrinti JAV karių buvimo vietą būtų palyginta su žiurkių lenktynėmis, Lietuva jose lyderiautų.
„Jeigu mes tai vadintume žiurkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja“, – tikino ministras.
Jeigu mes tai vadintume žiurkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja.
„Tiek ambasadorės, tiek sekretorių, tiek prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) padėkos laiškai mūsų prezidentui signalizuoja ir rodo, kad Lietuva visada buvo ir yra matoma kaip tas sąjungininkas, partneris, kuris realiai prisiima atsakomybę už savo gynybą, už savo saugumą ir ne žodžiais, o realiais darbais ir finansais investuoja į savo patikimumą ir saugumą, – kalbėjo R. Kaunas. – Tad bendradarbiavimas ir partnerystė su Amerika yra tikrai stipri.“
Taip jis kalbėjo pasibaigus rotacijai ir daugiau nei tūkstančiui amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradėjus pasitraukimą iš Lietuvos.
Kariai šalį palieka JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad JAV karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai.
R. Kaunas anksčiau sakė turintis Jungtinių Valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji.
Tuo metu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas penktadienį teigė, iš turimos informacijos prognozuojantis, jog kariai Lietuvoje liks, tačiau mažesniu mastu.
Anksčiau gegužę Vašingtonas pranešė stabdantis 4 tūkst. karių dislokavimą Lenkijoje, tačiau neilgai trukus JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, kad Lenkijoje dislokuoja 5 tūkst. amerikiečių karių.
R. Kaunas teigė nenorintis spekuliuoti datomis, kada bus priimti sprendimai dėl karių dislokavimo. Tačiau pakartojo, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau karių nei prieš tai – iki 1,5 tūkstančio.
BNS rašė, kad pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamu principu. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika.
(be temos)
(be temos)