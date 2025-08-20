Rugpjūčio 20-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 20-oji, trečiadienis, 34 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.01 val., leidžiasi 20.43 val. Dienos ilgumas 14.42 val.
Mėnulis (delčia) teka 1.36 val., leidžiasi 20.08 val.
Vardadieniai:
Bernardas, Beržas, Neringa, Svajūnė, Tolvinas
Datos:
Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena
Rugpjūčio 20-oji Lietuvos istorijoje:
1886 — gimė filosofas, publicistas Ramūnas Bytautas. Mirė 1915 m. Šveicarijoje.
1899 — gavus gubernatoriaus leidimą, pirmą kartą Lietuvoje buvo viešai suvaidintas spektaklis lietuvių kalba „Amerika pirtyje“. Jis vyko Palangoje, grafo Tiškevičiaus daržinėje, stovėjusioje ant jūros kranto.
1920 — gimė Vincentas Sladkevičius, antrasis po Jurgio Tiškevičiaus Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas lietuvis.
1927 — gimė kalbininkas Vytautas Mažiulis.
2013 — Talino Rotušės aikštėje Estijos, Latvijos ir Lietuvos sostinių merai įkasė skulptoriaus Gitenio Umbraso sukurtą atminimo plytelę Baltijos keliui atminti.
Rugpjūčio 20-oji pasaulio istorijoje:
1741 — danų keliautojas Vitus Jon Bering (Vitas Jonas Beringas) atrado Aliaską.
1818 — gimė anglų rašytoja Emily Bronte (Emilija Brontė).
1882 — Maskvoje pirmą kartą buvo sugrota Čaikovskio „Uvertiūra 1812“.
1833 — gimė 23-iasis JAV prezidentas (1889—1893 m.) Benjamin Harrison (Bendžaminas Harisonas).
1860 — gimė Prancūzijos prezidentas (1913—1920 m.) Raymond Poincare (Raimonas Puankarė).
1914 — vokiečių armija užėmė Briuselį Pirmojo pasaulinio karo metu.
1940 — Meksikoje nužudytas Rusijos revoliucionierius Lev Trockij (Levas Trockis).
1944 — gimė Indijos premjeras (1984-1989) Rajiv Gandhi (Radživas Gandis). Jis buvo nužudytas 1991 metų gegužės 21 dieną.
1946 — sąjungininkai įsakė išformuoti Vokietijos ginkluotąsias pajėgas — Vermachtą.
1949 — Vengrijos parlamentas, priėmęs sovietinio modelio konstituciją, šalį pavadino Vengrijos Liaudies Respublika.
1960 — Senegalas (Afrikos valstybė) atsiskyrė nuo Malio Federacijos ir tapo nepriklausoma valstybe.
1968 — Varšuvos pakto valstybių kariuomenė įžengė į Čekoslovakiją.
1975 — pakilo JAV kosminis aparatas „Viking I“, pasukęs Marso link.
1980 — italas Reinhold Messner (Reinholdas Mesneris) tapo pirmuoju alpinistu pasaulyje, kuriam pavyko vienam įkopti į Everestą.
1991 — Estija paskelbė nepriklausomybę.
1997 — mirė JAV fizikas, Los Alamos Nacionalinės Laboratorijos direktorius (dirbęs juo 25 metus) Norris Edwin Bradbury (Norisas Edvinas Bredberis).
2013 — būdamas 87-erių metų mirė kriminalinių romanų ir scenarijų autorius Elmore Leonard (Elmoras Leonardas), kurio bibliografijoje yra daugiau nei 45 romanai.
2020 — Skrisdamas iš Tomsko į Maskvą, lėktuve blogai pasijuto Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas. Lėktuvui skubiai nusileidus Omske, jis išvežtas į ligoninę, iš kurios vėliau pervežtas į Vokietiją. Šios šalies vyriausybė pranešė, jog vyras buvo apnuodytas chemine medžiaga iš „Novičioko“ grupės. Jo bendražygiai sako, jog dėl to atsakingas Kremlius, tačiau jis kategoriškai neigia bet kokias sąsajas.
Rugpjūčio 20-oji šou pasaulyje:
1937 — gimė JAV rokenrolo atlikėjas, grupės „The Seeds“ lyderis Sky Saxon (Skai Sakson). Mirė 2009 m.
1948 — gimė legendinis grupės „Led Zeppelin“ muzikantas Robert Plant (Robertas Plantas).
1973 — „The Rolling Stones“ išleido dainą „Angie“.
1980 — mirė žymus prancūzų dainininkas Joe Dassin (Džo Dasenas). Gimė 1938 m. Niujorke.
2008 — Matt Damon (Mato Deimono) žmona pagimdė antrą poros dukterį.
2009 — po ilgos ligos, eidamas 76 metus, vienoje Maskvos klinikų mirė žinomas Rusijos aktorius Semionas Farada. Aktorinės karjeros metais S. Farada nusifilmavo daugiau kaip 60 kino juostų, ilgą laiką vaidino Tagankos teatre. Tarp jo darbų kine — milijonų Rusijos gyventojų pamėgti vaidmenys filmuose „Meilės formulė“, „Garažas“, „Burtininkas“, „Tas pats Miunhauzenas“.
2010 — britų elektropop muzikos grupės „Ou Est Le Swimming Pool“ dainininkas Charles Haddon (Čarlzas Hadonas) nusižudė po pasirodymo Belgijoje vykusiame roko festivalyje.
2012 — būdama 95 metų Los Andžele mirė garsi JAV komikė Phyllis Diller (Filis Diler), kuri laikoma atvėrusia kelią moterims komedijos žanre.
2012 — Tom Cruise (Tomas Kruzas) ir Katie Holmes (Keiti Holms) oficialiai išsiskyrė.
