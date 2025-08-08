Rugpjūčio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 8-oji, penktadienis, 32 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 5.39 val., leidžiasi 21.09 val. Dienos ilgumas 15.30 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 3.49 val., teka 21.19 val.
Vardadieniai:
Daina, Dainius, Dominykas, Domas, Elidijus, Gustavas, Tulgirdas
Datos:
Tarptautinė orgazmo diena
Rugpjūčio 8-oji Lietuvos istorijoje:
1776 — gimė Vincentas Bortkevičius, aktyvus 1794 ir 1831 m. sukilimų Lietuvoje dalyvis. 1832 m. buvo ištremtas į Sibirą.
1918 — Lietuvos taryba pasivadino Valstybės Taryba.
1932 — gimė aktorius Stasys Petronaitis.
1936 — gimė miškininkas, literatas, prozininkas Vytautas Almanis.
1951 — gimė tautosakininkė Nijolė Laurinkienė.
2007 — Lietuvos jūrų muziejuje Klaipėdoje gimė delfinukas. Jauniklio susilaukė muziejaus senbūvė delfinė Glorija, o mažylio tėvas — trečią dešimtį baigiantis delfinas Argas.
2013 — Jungtinėse Valstijose mirė operos solistė ir režisierė Regina Resnik Blatas, kuri buvo iš Lietuvos kilusio garsaus dailininko Arbito Blato žmona.
2022 — Kauno rajone, Armaniškių kaime, nukrito ir užsidegė sportinis lėktuvas, žuvo du juo skridę pilotai Vladimiras Nikonovas ir Artūras Šimkus.
Rugpjūčio 8-oji pasaulio istorijoje:
1549 — Prancūzija paskelbė karą Anglijai.
1815 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) išvyko į Šv. Elenos salą, kur tremtyje turėjo praleisti likusį savo gyvenimą.
1879 — gimė meksikiečių partizanas, revoliucionierius bei kovotojas Emiliano Zapata (Emilijanas Sapata), aktyviai kovojęs Meksikos Revoliucijoje (1910—1920 m.). Buvo nužudytas užimant Meksikos miestą.
1929 — Jeruzalėje gimė palestiniečių politinis veikėjas Jasiras Arafatas.
1945 — Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Sovietų Sąjungai, Didžiajai Britanijai ir Prancūzijai pasirašius Londono sutartį, buvo įteisinta Niurnbergo teismo veikla.
1953 — JAV ir Pietų Korėja pasirašė gynybos sutartį.
1965 — Singapūro miestas pasitraukė iš Malaizijos federacijos ir tapo nepriklausoma valstybe.
1974 — JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas) paskelbė apie savo atsistatydinimą.
1990 — Irakas formaliai užbaigė Kuveito aneksiją.
1994 — Izraelis ir Jordanija oficialiai atidarė pirmąjį abi valstybes jungiantį kelią sausuma.
2000 — Maskvos centre esančioje judrioje požeminėje perėjoje, vedančioje į Puškino aikštę, sprogo bomba. Žuvo ir buvo sužeisti žmonės.
2011 — Indijoje prisaikdintas politinis Dalai Lama (Dalai Lamos) įpėdinis 43 metų Lobsang Sangay (Lobsangas Sangė).
2023 — Havajuose kilo gamtinis gaisras, šioje JAV valstijoje sunaikinęs istorinį Lahainos miestą ir nusinešęs beveik 100 gyvybių. Tai tapo viena mirtiniausių nelaimių Havajų istorijoje.
Rugpjūčio 8-oji šou pasaulyje:
1907 — Niujorke gimė džiazo muzikantas, saksofonistas Benny Carter (Benis Karteris).
1937 — gimė JAV kino meno akademijos „Oskarais“ apdovanotas kino ir teatro aktorius Dustin Hoffman (Dastinas Hofmanas).
1970 — Janis Joplin (Dženis Džoplin) nupirko paminklą savo dievaitės, bliuzo dainininkės Bessie Smith (Besi Smit), kapui.
2000 — koncerto Portugalijoje metu grupė „Oasis“ paliko sceną antrą kartą per dvi savaites, kai į grupės būgnininką Alan White (Alaną Vaitą) buvo pataikyta akmeniu.
