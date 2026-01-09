 Sausio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-01-09 06:36
BNS inf.
1908 — gimė prancūzų filosofė egzistencialistė, novelistė Simone de Beauvoir.
1908 — gimė prancūzų filosofė egzistencialistė, novelistė Simone de Beauvoir. / Vikipedijos nuotr.

Sausio 9-oji, penktadienis, 2 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.39 val., leidžiasi 16.12 val. Dienos ilgumas 7.33 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.59 val., teka - .

Vardadieniai:

Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija, Marcijona

Sausio 9-oji Lietuvos istorijoje:

1401 — Marienburge pasikrikštijo apie 80 žymiausių Žemaitijos bajorų.

1776 — gimė lietuvių tautosakininkas, poetas ir vertėjas Liudvikas Gediminas Rėza. Mirė 1840 m. Karaliaučiuje.

1881 — gimė publicistas, kunigas, visuomenės veikėjas Vincas Bartuška. Mirė 1956 m.

1907 — Vilniuje atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda.

1928 — gimė Irena Veisaitė, lietuvių literatūrologė, teatrologė. Mirė 2020 m.

1944 — Klivlende (JAV) gaisre žuvo Antanas Smetona, Lietuvos prezidentas. Gimė 1874 m.

1952 — Sibire žuvo Vytautas Andrius Graičiūnas, vienas iš vadybos mokslo pradininkų, tarpukario Lietuvos vadybos mokslo teoretikas ir praktikas, vadybos konsultantas užsienio įmonėse. Gimė 1898 m.

1966 — mirė kunigas Vladas Jurgutis – ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Banko organizatorius. Gimė 1885 m.

1989 — mirė teatro režisierius, baleto artistas, dainininkas Stasys Dautartas. Gimė 1899 m.

2012 — Pensilvanijoje (JAV) mirė dramaturgas, literatūros istorikas ir kritikas Kostas Ostrauskas. Gimė 1926 m.

Sausio 9-oji pasaulio istorijoje:

1788 — Konektikutas tapo penktąja JAV valstija.

1792 — baigėsi Rusijos-Turkijos karas.

1861 — Misisipė tapo antrąja JAV valstija.

1873 — mirė Prancūzijos imperatorius Napoleonas III.

1895 — vokietis Vilhelmas Rentgenas paskelbė apie vėliau jo pavarde pavadintų – Rentgeno – spindulių atradimą.

1908 — gimė prancūzų filosofė egzistencialistė, novelistė Simone de Beauvoir (Simona de Bovuar).

1913 — gimė 37-asis JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas).

1919 — Vokietijoje įkurta nacionalsocialistų partija.

1929 — karalius Aleksandras I sustabdė Jugoslavijos konstitucijos veikimą ir įvedė šalyje diktatūrą.

1964 — pirmą kartą per penkerius amžius susitiko katalikų popiežius Paulius V ir Jeruzalės pravoslavų bažnyčios patriarchas Benedict (Benediktas).

1968 — JAV kosminis aparatas sėkmingai nusileido Mėnulyje.

1974 — teroristams grasinant, britų armija, panaudojusi tankus, apsupo Heathrow oro uostą Londone.

1989 — modžahedai nutraukė derybas su sovietais dėl karo pabaigos Afganistame.

1992 — Serbai Bosnijoje ir Hercogovinoje paskelbė savo respubliką, tačiau pareiškė, jog liks federalinės Jugoslavijos dalimi.

1995 — Rusijos daliniai Grozne apsupo prezidento rūmus.

1996 — Čečėnų sukilėliai pietų Rusijos mieste įkaitais paėmė 2 tūkst. gyventojų ir pagrasino su jais susidoroti, jei nebus patenkinti čečėnų reikalavimai.

2007 — Jungtinių Valstijų technologijų milžinės „Apple“ vadovas Steve'as Jobsas (Stivas Džobsas) pristatė pirmąjį „iPhone“ telefoną.

2012 — Pablo Picasso (Pablo Pikaso) paveikslas „Moters galva“, kurį ispanų dailininkas 1949 m. padovanojo Graikijai, buvo pavogtas iš Atėnų nacionalinės galerijos kartu su kitais dviem vertingais meno kūriniais.

Sausio 9-oji šou pasaulyje:

1944 — gimė gitaristas, britų grupės „Led Zeppelin“ įkūrėjas Jimmy Page (Džimis Peidžas).

1957 — gimė dainininkė Gloria Estefan (Glorija Estefan).

1963 — gimė grupės „Hole“ narys Eric Erlandson (Erikas Erlandsonas).

1965 — gimė amerikiečių techno muzikos atstovas Haddaway (Hadavei).

1984 — John Lennon (Džonas Lenonas) išleido albumą „Nobody Told Me“.

2002 —29-uosiuose Amerikos muzikos apdovanojimuose triumfavo atlikėjai Janet Jackson (Dženet Džekson) ir Lenny Kravitzas (Lenis Kravitsas). Pop atlikėjui Michaelui Jacksonui (Maiklui Džeksonui) įteiktas šimtmečio atlikėjo apdovanojimas.

