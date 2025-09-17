Rugsėjo 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.52 val., leidžiasi 19.34 val. Dienos ilgumas 12.42 val.
Mėnulis (delčia) teka 0.48 val., leidžiasi 18.34 val.
Vardadieniai:
Narcizas, Pranciškus (Pranas), Robertas, Sintautas, Sintautė
Rugsėjo 17-oji Lietuvos istorijoje:
1774 — gimė grafas Tadas Tiškevičius. Mirė 1852 m.
1860 — gimė Povilas Matulionis, miškininkas, poetas, pirmasis Lietuvos Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928). Mirė 1932.
1922 — gimė poetė Stasė Vitaitė-Babraitirnė. Mirė 1980 m.
1923 — rugsėjo 17–23 d. Lietuvoje vyko visuotinis gyventojų surašymas. Buvo surašytas 2 028 971 gyventojas.
1927 — gimė literatūros ir meno tyrinėtoja Irena Kostkevičiūtė.
1939 — gimė poetas Mindaugas Stundžia. Išleido eilėraščių rinkinius vaikams „O katinas tarp kitko“, „Skaidrūs mano rytmetėliai“ ir kiti.
1941 — gimė dailininkė Dalia Šilainytė.
1991 — Lietuva priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją.
1993 — Lietuvos ir Rusijos derybininkai sutarė dėl Rusijos karinio tranzito per Lietuvą iš Vokietijos.
2020 — Vilniuje pirmą kartą įvyko bendras Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių posėdis, jame dalyvavo per 20 abiejų šalių ministrų.
Rugsėjo 17-oji pasaulio istorijoje:
1552 — gimė popiežius (1605—1621) Paulius V.
1665 — Londone kilo maras.
1787 — priimta JAV konstitucija.
1826 — Hanoveryje gimė žymus vokiečių matematikas Georg Friedrich Bernhard Riemann (Georgas Frydrichas Bernhardas Rymanas). Mirė 1866 m. Italijoje.
1854 — gimė David Dunbar Buick (Deividas Danbaras Biuikas) — JAV automobilių industrijos pradininkas.
1901 — gimė britų keliautojas Sir Francis Chichester (Seras Fransis Šičesteras), jachta Gipsy Moth IV apiplaukęs pasaulį (1966–1967 m.).
1922 — gimė Angolos prezidentas Agostinho Neto (Agostinas Netas). Mirė 1979 m. vizito Maskvoje metu.
1938 — gimė Ken Kesey (Kenas Kesis), knygos „Skrydis virš gegutės lizdo“ autorius.
1939 — Sovietų Sąjunga užpuolė Lenkiją.
1967 — futbolo rungtynių Turkijoje metu kilus riaušėms žuvo 42 aistruoliai, 600 buvo sužeista.
1983 — Vanessa Williams (Vanesa Viljams) tapo pirmąja juodaode, karūnuota „Mis Amerika“.
1991 — JT Generalinėje Asamblėjoje naujomis JT narėmis tapo Pietų Korėja, Mikronezija, Maršalų salos, Šiaurės Korėja, Lietuva, Latvija ir Estija.
1994 — sulaukęs 92 metų amžiaus, mirė vienas iškiliausių XX amžiaus filosofų seras Karl Popper (Karlas Poperis).
1997 — penktus metus iš eilės JT atsisakė organizacijos nariu pripažinti Taivaną.
2009 — mirė buvęs trockistas Irving Kristol (Irvingas Kristolas), kuris tapo griežtu antikomunistu ir kaip „neokonservatyvizmo krikštatėvis“ nulėmė šiuolaikinę JAV politiką. Jam buvo 89 metai. 2002 m. liepos mėnesį tuometinis prezidentas George W.Bush (Džordžas V.Bušas) apdovanojo I. Kristolą Prezidento laisvės medaliu — aukščiausiu JAV civiliniu apdovanojimu.
2013 — Kinijoje pradėjo veiklą aukščiausiai pasaulyje – 4 411 metrų aukštyje virš jūros lygio – įrengtas Daočeng Jading (Daočeng Jadingo) oro uostas.
Rugsėjo 17-oji šou pasaulyje:
1930 — gimė amerikiečių aktorius David Huddleston (Deividas Hadlstonas).
1948 — gimė amerikiečių aktorius ir filmo „Sunkus vaikas“ žvaigždė John Ritter (Džonas Riteris).
1967 — amerikiečių roko grupė „The Doors“ sukėlė karštas diskusijas, kai televizijos šou metu Jim Morrison (Džimas Morisonas) sudainavo dainą „Light My Fire“ nepakeitęs jos žodžių, kaip kad buvo žadėjęs. Televizijos cenzorių teigimu, daina aiškiai buvo susijusi su narkotikais.
1989 — britų dainininkė Paula Abdul (Pola Abdul) laimėjo „Emmy“ apdovanojimą už savo choreografiją britų komikės Tracy Ullman (Treisi Ulman) televizijos šou.
1991 — amerikiečių paauglių dievaičiai „The New Kids on the Block“ žurnalo „Forbes“ sudarytame turtingiausių pramogų verslo žmonių sąraše aplenkė komiką Bill Cosby (Bilą Kosbį).
2009 — dainininkas ir dainų autorius Leonard Cohen (Leonardas Koenas) buvo priverstas nutraukti koncertą Ispanijoje, kai pasijuto blogai ir susmuko ant scenos.
2010 — kino grando Roman Polanski (Romano Polanskio) politinis trileris „Vaiduoklis“ (Ghost Writer) buvo pripažintas geriausiu Ispanijoje vykusiame San Sebastiano tarptautiniame kino festivalyje.
