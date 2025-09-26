 Rugsėjo 26-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-09-26 06:35
BNS inf.

Rugsėjo 26-oji, penktadienis, 39 savaitė.

Rugsėjo 26-oji Lietuvoje ir pasaulyje / Pixabay nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.09 val., leidžiasi 19.11 val. Dienos ilgumas 12.02 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 12.58 val., leidžiasi 19.56 val.

Vardadieniai:

Damijonas, Gražina, Justina (Justė), Kipras, Kiprijonas, Vydenis, Vykintas

Datos:

Europos kalbų diena

Pasaulinė kontracepcijos diena

Rugsėjo 26-oji Lietuvos istorijoje:

1841 — gimė poetas ir kunigas Antanas Vienažindys. Mirė 1892 m.

1900 — Parausiuose (Vilkaviškio raj.) gimė Liudas Zeikus, poetas, prozininkas. Mirė 1962 m. JAV.

1914 — gimė lietuvių rašytojas Marius Katiliškis. Mirė 1980 m.

1902 — gimė poetas Vladas Šaulys. Mirė 1977 m.

2008 — sulaukęs 89 metų amžiaus, mirė monsinjoras Vytautas Kazlauskas. 1992-1994 m. dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi.

2011 — eidamas 86-uosius metus mirė skulptorius Konstantinas Bogdanas.

2022 — patvirtintas naujas Lietuvos rusų teatro pavadinimas – Vilniaus senasis teatras.

Rugsėjo 26-oji pasaulio istorijoje:

1087 — Anglijos karaliumi tapo Williamas II (Viljamas II).

1687 — Venecijos kariuomenė puolė Akropolį Atėnuose.

1769 — Londono kapinėse buvo sudegintas Honoretta Pratt (Honoretos Prat) kūnas — tai pirmoji fiksuota kremacija Didžiojoje Britanijoje.

1791 — gimė prancūzų dailininkas, romantizmo mene pradininkas Theodore Gericault (Teodoras Žeriko). Mirė 1824 m.

1815 — Austrija, Rusija ir Prūsija sudarė sąjungą.

1850 — Prancūzijoje apribota spaudos laisvė.

1888 — gimė amerikiečių poetas T.S. Eliot (Elijotas).

1898 — gimė garsus amerikiečių kompozitorius George Gershwin (Džordžas Geršvinas).

1907 — Naujoji Zelandija, iki tol buvusi Didžiosios Britanijos kolonija, tapo dominija.

1945 — Niujorke (JAV) mirė įžymus vengrų kompozitorius Bela Bartok (Bela Bartokas).

1957 — Niujorke įvyko Leonard Bernstein (Leonardo Bernšteino) ir Stephen Sondheim (Stefano Sondheimo) žymiojo miuziklo „West Side Story“ („Vest Saido istorijos“) premjera.

1993 — tūkstančiai demonstrantų Raudonojoje aikštėje Maskvoje džiugiai sutiko prezidento Boriso Jelcino sprendimą paleisti Rusijos parlamentą.

2009 — sulaukusi 86 metų mirė Ispanijos pianistė Alicia de Larrocha (Alisija de Laroča), kuri dar vaikystėje buvo laikoma vunderkinde, o vėliau tapo viena iš garsiausių savo kartos klasikos atlikėjų. Pianistė pelnė du „Grammy“ apdovanojimus, o 1994 metais — Ispanijoje teikiamą Astūrijos princo premiją už pasiekimus mene.

2011 — anksčiau nežinomas Arthur Conan Doyle (Artūro Konan Doilio) romanas „The Narrative of John Smith“ (Džono Smito pasakojimas), parašytas 1883-1884 metais, pasirodė Didžiosios Britanijos knygynų lentynose.

2022 — Rusijos verslininkas Jevgenijus Prigožinas patvirtino, kad tai jis įkūrė privačią karinę bendrovę „Wagner“. 2023-ųjų rugpjūtį jis žuvo per lėktuvo katastrofą.

Rugsėjo 26-oji šou pasaulyje:

1937 — autokatastrofoje žuvo JAV bliuzo dainininkė Bessie Smith (Besi Smit).

1945 — gimė Bryan Ferry (Brajenas Feri), buvęs britų grupės „Roxy Music“ vokalistas.

1947 — gimė australų aktorė ir dainininkė Olivia Newton John (Olivija Niuton Džon), kartu su John Travolta (Džonu Travolta) vaidinusi garsiame 1978 metų filme „Grease“.

1956 — gimė aktorė Linda Hamilton (Linda Hamilton).

1968 — Brian Jones (Brajenas Džounsas) iš grupės „Rolling Stones“ buvo nubaustas 150 dolerių bauda už marihuanos laikymą.

1969 — britų grupė „The Beatles“ išleido paskutinį jų įrašytą albumą „Abbey Road“(albumas „Let ir Be“ buvo įrašytas anksčiau, tačiau išleistas tik 1970 m.).

1975 — JAV kino teatruose pradėtas rodyti filmas „The Rocky Horror Picture Show“. Ši kultinė juosta dar ir dabar rodoma kai kuriuose Amerikos kino teatruose kiekvieną penktadienį 24 valandą.

1981 — gimė garsi JAV tenisininkė Serena Williams (Serena Viljams).

1984 — Prince (Princas) išleido dainą „Purple Rain“.

2008 — eidamas 84-uosius metus nuo plaučių vėžio mirė legendinis aktorius Paul Newman (Polas Niumanas). P. Newman nominuotas dešimčiai JAV kino ir meno akademijos premijų, pelnęs „Oskarą“ — 1987-aisiais už pagrindinį vaidmenį filme „Pinigų spindesys“ (The Color of Money) bei dvi garbės premijas.

2009 — Šveicarijos policija pagal JAV orderį dėl trijų dešimtmečių senumo kaltinimų sulaikė 76 m. amžiaus kino režisierių, „Oskaro“ laureatą Roman Polanski (Romaną Polanskį), kuris 8-ajame dešimtmetyje buvo kaltinamas neleistinais lytiniais santykiais su 13-mete. Kaltinimai R. Polanski niekada nebuvo panaikinti ir jis daugiau niekada nebuvo pasirodęs JAV, net tada, kai jam 2003 m. buvo paskirtas geriausio režisieriaus „Oskaras“ už filmą „Pianistas“ (The Pianist).

2011 — „Latin Grammy“ metų žmogaus titulas atiteko Kolumbijos superžvaigždei Shakira (Šakirai).

2012 — būdamas 84-erių metų mirė garsus amerikiečių atlikėjas Andy Williams (Endis Viliamsas), kurį išgarsino daina„Moon River“.

