Šakalienė įvardijo, kas sulėtino sprendimus dėl naujo poligono

„Vyriausybės pasikeitimas yra toks procesas, kuris daugelį sprendimų švelniai tariant sulėtina. Šioje situacijoje mes iš karinės techninės pusės visą darbą esame padarę, bet dabar tikrai reikės padaryti nemažai politinio darbo“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė ministrė.
D. Šakalienė anksčiau žadėjo, kad rugpjūčio paskutinę savaitę bus atrinktos dvi naujiems poligonams Lietuvoje tinkamiausios teritorijos, tačiau darbai užsitęsė.
Pasak jos, baigus formuoti Vyriausybę vyks susitikimas su aukščiausiais valstybės vadovais ir bus priimti sprendimai dėl poligono.
„Ką esame pažadėję ir to laikomės, jokių siurprizų savivaldybėms negali būti“, – akcentavo ji ir pridūrė, kad tik po pokalbių su savivaldybėmis galimos teritorijos bus pristatytos viešai.
Ministrė vylėsi, kad procesas neužtruks.
„Na, kaip žinote, čia pas mus dramų visokių vyksta, tai, duok Dieve, gal ir greitai“, – teigė D. Šakalienė.
BNS rašė, kad Lietuvoje ieškoma teritorijų dviem naujiems poligonams. Vienas jų turėtų būti brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų. Dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama Pietų Lietuva.
Tuo metu antradienį registruotoje Vyriausybės programoje nurodyta, kad Lietuvoje siekiama įsteigti vieną poligoną, kuriame galėtų treniruotis brigados dydžio pajėgos.
Kol kas nėra aišku ir tai, kiek laiko galėtų užtrukti poligonų įrengimas, tačiau preliminariai skaičiuojamas ketverių metų terminas.
Rugpjūčio pabaigoje iš krašto apsaugos viceministrės pareigų pasitraukė Orijana Mašalė, kuri, be kita ko, buvo atsakinga už poligonus.
Naujam brigados dydžio kariniam poligonui vietos ieškoma Lietuvoje siekiant sukurti nacionalinę diviziją, daugėjant sąjungininkų karių, augant šauktinių skaičiui ir rezervui, įsigyjant naujos karinės technikos.
Vokietija žada Lietuvoje iki 2027 metų dislokuoti kelių tūkstančių karių brigadą.
Tuo metu JAV peržiūri amerikiečių karių buvimo Europoje apimtis. Vilnius siekia, kad JAV paliktų Lietuvoje šiuo metu rotuojamus maždaug tūkstantį karių.
Iš viso šalyje yra devyni poligonai.
