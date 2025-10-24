Šaulių sąjungos vadas: neleiskime, kad krūmais užželtų atmintis

Artėjant Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms, Lietuvos šaulių sąjunga kviečia visus šalies žmones prisiminti ir pagerbti tuos, kurių pasiaukojimas dovanojo mums laisvę – karius, šaulius, partizanus – ir dalyvauti tradicinėje akcijoje „Uždek žvakelę ant laisvės kovotojo kapo“.
„Kaip sakė Šaulių sąjungos įkūrėjas, Lietuvos šviesuolis Vladas Putvinskis-Pūtvis, mes patys turime būti šeimininkai savo Tėvynėje. Todėl kiekvieno iš mūsų pareiga – sutvarkyti laisvės kovotojų amžinojo poilsio vietas, prisiminti ir pagerbti mūsų didvyrius. Imkimės darbo, nes niekas kitas už mus to nepadarys, – ragina plk. L. Idzelis. – Kai nuvalome apkerpėjusį paminklą, pakeliame nugriuvusį kryžių ar uždegame žvakelę, ne tik pagerbiame žuvusįjį – mes atstatome ryšį su savo šaknimis, su tais, kurie iškovojo mums laisvę.“
Akcijoje „Uždek žvakelę ant laisvės kovotojo kapo“ kasmet aktyviai dalyvauja jaunieji šauliai. Šauliai visoje Lietuvoje tvarko laisvės kovotojų kapus, žūties vietas bei paminklų prieigas. Prie jų prisijungia vietos bendruomenės, bendraklasiai arba kolegos, šeimos nariai ir kaimynai.
Ši iniciatyva – paprasta ir atvira kiekvienam: tereikia pasidomėti savo apylinkėje, kur žuvo ar palaidoti kovotojai už laisvę, ir pasirūpinti jų kapais, paminklais – sutvarkyti, uždegti žvakelę, pasimelsti.
Kasmet mažėja žmonių, galinčių gyvai papasakoti apie laisvės kovas, priešų agresiją, patirtą pasiaukojimą. Apie tai mums šiandien primena tik tylūs liudininkai – paminklai, kryžiai, partizanų bunkeriai, žūties vietos.
„Laisvės kovotojų kapai, jų žūties vietos ir paminklai – tai ne tik akmenys ar kryžiai, išsibarstę po kapines, laukus ar miškus. Tai tylūs mūsų istorijos liudininkai. Po kiekvienu jų – pasiaukojimas ir drąsa. Rūpindamiesi kovotojų už laisvę atminimu, mes rūpinamės savo valstybės tęstinumu, tautos orumu ir istorine atmintimi. Nes laisvė be atminties – trumpalaikė. Tik laisvę puoselėdami tampame tikrais savo žemės šeimininkais“, – įsitikinęs Šaulių sąjungos vadas plk. L. Idzelis.
