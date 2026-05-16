Seime – ginčai dėl nepriekaištingos taksi vairuotojų ir pavėžėjų reputacijos

Seimas šią savaitę priėmė svarstyti griežtinimus numatančias Kelių transporto kodekso pataisas.
Jas pristačiusi viceministrė Dovilė Sujetaitė teigė, kad iki šiol įstatyme nebuvo nuostatų, už ką baustas vežėjas, jo vadovas ar transporto vadybininkas praranda nepriekaištingą reputaciją, o pokyčiai siūlomi po Konstitucinio Teismo išaiškinimo.
„Keleivių saugumas taip pat yra labai svarbus ir tiesiogiai liečia visų eismo dalyvių saugumą. Tad manome, kad tikrai reikalavimai nepriekaištingai reputacijai yra labai svarbūs, vykdant tokią pavėžėjimo veiklą“, – teigė viceministrė.
„Reikalavimai nepriekaištingai reputacijai jau dabar yra taikomi, tik jie nustatyti poįstatyminiuose teisės aktuose“, – pridūrė ji.
Tuo metu demokratės Agnės Širinskienės teigimu, ministerija „labai įdomiai“ detalizuoja nepriekaištingos reputacijos reikalavimus vairuotojams: „Nurodo, kad, pavyzdžiui, asmenys, teisti už sukčiavimą, piktnaudžiavimą, kyšininkavimą, papirkimą, nusikalstamą bankrotą negalėtų dirbti taksistais. Tai čia greičiausiai susidarytų beveik trečdalis Seimo narių, kurie, galėdami dirbti Seimo nariais, negalėtų dirbti taksistais“.
Ji klausė, ar prieš nešdama pataisas į Seimą, ministerija tikrai gerai „pamatavo“.
„Suprantu, tarkim, būtų nusikalstama veika – žmogžudystė, kūno sužalojimas, prekyba vaikais, prostitucija, kur dar gali susieti su taksisto darbu, sakydamas, kad gal jis kaip nors bus linkęs vėl pakartotinai nusikalsti ar daryti žalą žmonėms“, – teigė ji.
A. Širinskienė teigė „su nuostaba“ stebinti, kad vaikų prievartavimas, seksualiniai nusikaltimai neatsidūrė sąraše.
„Siūlyčiau, kad vis dėlto Teisės ir teisėtvarkos komitetas būtų papildomu komitetu ir padėtų susižiūrėti tą sąrašą, kuris, švelniai tariant, atrodo neadekvačiai, kuomet mes taksistais uždraudžiame dirbti didelei daliai korupcinių nusikaltimų patyrusių asmenų, bet kažkodėl asmenų, kurie, tarkime, yra seksualiniai nusikaltėliai, į šitą sąrašą neįtraukiame. Yra tik prekyba žmonėmis, įskaitant ir nepilnamečius, kiek matau, bet visa kita kažkaip iš ministerijos akiračio yra išėję“, – kalbėjo ji.
Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Artūras Zuokas abejojo, ar būtų įmanoma patikrinti užsieniečių, dirbančių pavėžėjais, nepriekaištingą reputaciją.
„Šiandien to taksi verslo, kokį įsivaizdavome iš anksčiau, praktiškai jau nebeegzistuoja, turime daugiau platforminę sistemą. Ir įdomu, kaip reikės taikyti griežtesnius reikalavimus dėl nepriekaištingos reputacijos vairuotojams iš Uzbekistano, Tadžikistano, Kazachstano, Pakistano, Indijos ir panašiai?“ – svarstė parlamentaras.
Socialdemokratas Alvydas Mockus tvirtino irgi manąs, kad administracinio nusižengimo tvarka baustus asmenis laikyti kaip nepriekaištingą reputaciją praradusius, yra perteklinis reikalavimas.
D. Sujetaitės teigimu, šuo metu išduota 1,5 tūkst. taksi veiklos leidimų ir daugiau negu 10 tūkst. užsiimti pavėžėjų veikla.
