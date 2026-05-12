Seime – reikalavimų ir įgaliojimų muitinės vadovui svarstymas

Kandidatuoti į Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigas siūloma leisti turintiems bent magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir bent trejų metų vadovaujamo darbo patirties.
Naujos redakcijos Muitinės įstatymo projektą svarstant komitete finansų viceministras Lukas Jakubonis teigė, kad nekeliant reikalavimo turėti statutinės patirties atsirastų daugiau kandidatų į muitinės vadovus.
Dabar Muitinės departamento vadovui įstatyme nenumatyta jokių reikalavimų – juos nustato Finansų ministerija, skelbdama vadovo konkursą, kur paprastai vienas jų būna vadovavimo patirtis vidaus tarnybos sistemoje.
Finansų ministerijai kovą nutraukus muitinės vadovo konkursą, kurį laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, buvo paskelbtas naujas – paraiškas dalyvauti jame kandidatai galėjo pateikti iki gegužės 8 dienos.
Be to, komitetas siūlo palikti draudimą muitinės vadovui vienašališkai tvirtinti įstaigos struktūrą. Tai reiškia, kad jis toliau negalėtų spręsti dėl postų steigimo ar naikinimo.
„Siūloma nekeisti šiuo metu galiojančio reglamentavimo dėl muitinės struktūros tvirtinimo“, – nurodoma komiteto motyvuose.
Pasak jų, suteikus tokius didelius įgaliojimus muitinės vadovui, galimi korupcijos, piktnaudžiavimo ar šališkumo atvejai.
Naujausi komentarai