Seimo vadovas: institucijos turėtų drąsiau informuoti apie į šalies oro erdvę įskridusius dronus

„Čia reikia žinyboms (...) geriau susikoordinuoti tą informacijos pasikeitimą ir drąsiau informuoti visuomenę. Galbūt per daug preciziškai norima nustatyti tiksliai, ar tas oro pažeidėjas dronas yra. Ir kol jis praskrenda, paskui nebetenka reikšmės tas pranešimas“, – pirmadienį Seime kalbėjo politikas.
„Yra galimybių tobulėti, kad būtų užfiksuota. Antras dalykas, kad būtų pranešta, kad tokioje ir tokioje vietoje, tokia ir tokia kryptimi juda kažkoks objektas, dėl kurio reikėtų pasisaugoti ir pamatyti. Aš manau, kad reikia tą drąsiau daryti“, – teigė jis.
„Gal žmonės nenori suklysti. Atsimenate, vienas čia buvo kažkada žiemą ar kada čia, kai ar įskrido, ar neįskrido, kur žmonės buvo nufilmavę, paskui nežinojom, ar yra, o po kiek laiko suradome poligono teritorijoje. Tai tą tiesiog reikia drąsiau pasakyti“, – kalbėjo parlamento vadovas.
Jo teigimu, nors Krašto apsaugos ministerija investuoja į dronų detekcijos sistemas, galimybių tobulėti dar yra.
„Turime suprasti, kad atsispyrėme nuo labai žemo starto. (...) Kažkada pakeitėme vidutinio nuotolio radarus, kurie leido stebėti, bet jie skirti stambesnių objektų nustatymui, kaip raketos, kaip lėktuvai, kuriuos gali matyti. Dabar, kada šie pažeidimai taip smulkėja, tai be abejo, manau, kad tie įsigijimai vyksta ir jie bus instaliuoti, kai ateis. (...) O dėl organizacinio perspėjimo, matyt, kad aptarsime tuos dalykus ir patobulinsime įspėjimo sistemą“, – sakė J. Olekas.
Jis pabrėžė neabejojantis, kad nupirkta įranga duos efektą ir dronus bus galima aptikti anksčiau.
„Jie duos savo efektą ir galbūt mes tiksliau pamatysime ir turėsime galimybę arba juos sustabdyti, arba perspėti žmones, kad toks objektas atsirado Lietuvoje“, – teigė Seimo vadovas.
Kaip rašė BNS, Utenos rajone esančiame Samanės kaime sekmadienį aptiktas nukritęs dronas, apie jį tarnyboms pranešė gyventojai.
Pareigūnai spėja, kad tai – ukrainietiškas dronas. Pirmadienį paskelbta, kad dronas turėjo sprogmenų.
Šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.
Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.
