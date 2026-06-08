 Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados pirmą kartą rengia bendrą nacionalinių dienų minėjimą

Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados pirmą kartą rengia bendrą nacionalinių dienų minėjimą

2026-06-08 10:06
BNS inf.

Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados ​​​​Vilniuje pirmadienį rengia bendrą nacionalinių dienų minėjimą.

<span>Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados pirmą kartą rengia bendrą nacionalinių dienų minėjimą</span>
Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados pirmą kartą rengia bendrą nacionalinių dienų minėjimą / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

Pirmą kartą vyksiančiame diplomatiniame renginyje susiburs Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Norvegija ir Švedija.

Jos kartu simbolizuos regioninį solidarumą, tvirtą bendradarbiavimą, abipusį pasitikėjimą ir vienybę veiksmuose.

Renginys vyks Senatorių pasaže, Vilniaus senamiestyje. Jame dalyvaus daugiau kaip 500 svečių, Šiaurės ir Baltijos šalių ambasadoriai, Seimo ir Vyriausybės nariai, politikai, savivaldybių atstovai, užsienio šalių diplomatai, valstybės įstaigų darbuotojai, verslininkai, kultūros darbuotojai ir žiniasklaidos atstovai.

Renginio svečiai bus vaišinami Šiaurės ir Baltijos šalių maistu bei gėrimais, taip pat turės galimybę mėgautis menine programa ir svečių pasirodymais.

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