Šie neįprasti ugniagesių iškvietimai prajuokins ne vieną

Apie pavojingą, nenuspėjamą ir kartais net absurdiškų istorijų kupiną ugniagesių darbą pasakojo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos viršininkas Mindaugas Stakauskas.
– Kaip ugniagesiams pavyksta nuimti žiedą, nepažeidžiant žmogaus piršto?
– Tam jau turime paruošę tam tikrą specialią įrangą ir naudojame specialias technikas. Taurieji metalai nėra labai tvirti, juos galima saugiai nupjauti. Problema būna – grūdinti metalai, kuomet atsiranda guoliai ant piršto, veržlės užmautos ir panašiai. Tokių atvejų yra pasitaikę.
– Kodėl žmonės taip daro?
– Iš smalsumo gal vedami – tiks ar netiks, bet pabandysiu užsimauti.
– Yra tekę nuo galvos bandyti nuimti tualeto dangtį?
– Taip, teko mūsų komandos pareigūnams vykti ir nupjauti vaikiško tualeto dangtį, kuomet vaikas užsimovė ant galvos ir atgal nebegalėjo nuimti.
– Ar buvo tokių įvykių, kai grįžti ir galvoji, ką čia neseniai veikei?
– Yra tekę kolegoms traukti sunkesnio svorio ligonį, kuris užstrigo fiziškai tualete. Reikėjo išgriauti vieną iš tualeto sienų, kad jam būtų galima suteikti medicininę pagalbą. Tai gana dažnas atvejis, kuomet ugniagesiai padeda greitajai pagalbai pernešti sunkesnio svorio ligonius.
– Žmonėms padedate išmokti ir buitine technika naudotis?
– Yra buvę ir tokių atvejų, kai kolegos kartą važiavo naujakuriams į pagalbą, nes šie nemokėjo išjungti orkaitės. Galvojo, kad ji išjungta, bet, pasirodo, ne visai – pradėjo svilti maistas, rūkti dūmai, suveikė priešgaisrinė signalizacija. Atvykus ugniagesiams, reikėjo parodyti, kaip teisingai išjungti orkaitę, kad maistas neprisviltų.
– Tenka žmones laisvinti dar iš kokių nors daiktų gniaužtų?
– Žmones, faktas, jog tenka – įvairių situacijų nutinka. Pavyzdžiui, kolegos pasakojo situaciją, kai varna įlindo į ventiliacijos angą devynių aukštų name, iki ketvirto aukšto nusileido ventiliacijos šachtomis ir ją per gartraukį reikėjo iškrapštyti lauk.
– Kačiukų iškėlimas iš medžio tikriausiai jūsų darbo kasdienybė?
– Tai jie dažniausiai patys išlipa, bet kuomet jau tikrai bėda prispiria – gyvūnas pastrigęs, nevalgęs, negėręs, kam jį kankinti? Žinoma padedame.
