Siekiant pasisavinti duomenis galėjo būti įsilaužta į 50-ies VRM institucijų darbuotojų paskyras

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius praėjusią savaitę sakė, kad įsilaužiant į Registrų centro sistemas, pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė tuomet teigė negalinti patvirtinti šios informacijos, kol nėra baigtas tyrimas.
Kaip skelbia „15min“, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į 50-ies darbuotojų paskyras VRM pavaldžiose informacinėse sistemose.
V. Kondratovičius portalui negalėjo patvirtinti šios informacijos, tačiau teigė, kad gyventojų biometriniai duomenys per įsilaužimus nėra nutekėję.
„15min“ žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM informacinių sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei pranešta gegužės pabaigoje.
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