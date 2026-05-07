Sinoptikai apie orus: trumpi lietūs – kai kur smarkūs

Penktadienį vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos
Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų, rytų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 6 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nežymus vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 20 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 7–15, ežeruose – 7–17, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
