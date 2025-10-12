Sinoptikai: gali iškristi pirmosios šlapios snaigės

Kaip skelbiama mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“, ECMWF orų modelis didžiausią to tikimybę skaičiuoja šiaurės rytinėje šalies dalyje.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai teigia, kad šeštadienis buvo nepastoviai debesuotas. Daug kur negausiai palijo. Aukščiausia oro temperatūra 13–18, vietomis rytiniuose rajonuose nesušilo daugiau 11–12 laipsnių šilumos. Naktį vietomis tvyrojo rūkas, truputį palijo, dulksnojo.
Žemiausia oro temperatūra 3–8, pajūryje ir pamaryje 12–13 laipsnių šilumos. Šalčiausia buvo Utenoje, 1,1 laipsnio šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis buvo susiformavę šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio.
Prognozuojama, kad pirmadienio naktį vietomis trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 2–7, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio. Dieną daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Antradienį daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–9 laipsniai šilumos, dieną 7–12 laipsnių.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9 laipsnių šilumos, dieną 8–13 laipsnių.
Spalio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai